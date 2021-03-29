Сайт Конституционного суда не работает уже в течение трех суток. Причины пока неизвестны, однако такая ситуация сложилась после указов в отношении главы КСУ Александра Тупицкого и другого судьи Александра Касминина.

Да, страница сайта до сих пор не загружается. В суде утверждают, что причины неисправности выясняют.

Важно Уже не в статусе судей, – Вениславский заявил, что Тупицкий и Касминин потеряли обеспечение

Однако в КСУ подтвердили, что сайт перестал работать после указов о судьях.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КСУ, а также о назначении Касминина.

Зеленский подчеркнул, что эти "судьи могут идти на заслуженный отдых". Глава государства объяснил, что власть провела аудит указов Януковича, как этого требовало решение Совета национальной безопасности и обороны. После этого решение о назначении судей отменили.

Заметим, Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.

Зеленский дважды отстранял судью от должности. Однако Тупицкий все равно пытался попасть на работу. Более того, он даже получал зарплату.

Обратите внимание! Представитель президента в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский отметил, что Тупицкий уже не может влиять на суд.