Сайт КСУ до сих пор не работает после указа в отношении Тупицкого
Сайт Конституционного суда не работает уже в течение трех суток. Причины пока неизвестны, однако такая ситуация сложилась после указов в отношении главы КСУ Александра Тупицкого и другого судьи Александра Касминина.
Источник:Интерфакс – Украина
Да, страница сайта до сих пор не загружается. В суде утверждают, что причины неисправности выясняют.
Важно Уже не в статусе судей, – Вениславский заявил, что Тупицкий и Касминин потеряли обеспечение
Однако в КСУ подтвердили, что сайт перестал работать после указов о судьях.
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КСУ, а также о назначении Касминина.
- Зеленский подчеркнул, что эти "судьи могут идти на заслуженный отдых". Глава государства объяснил, что власть провела аудит указов Януковича, как этого требовало решение Совета национальной безопасности и обороны. После этого решение о назначении судей отменили.
- Заметим, Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.
- Зеленский дважды отстранял судью от должности. Однако Тупицкий все равно пытался попасть на работу. Более того, он даже получал зарплату.
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