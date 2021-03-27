Владимир Зеленский 27 марта подписал документ, которым отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Сразу после этого сайт Конституционного Суда перестал работать.

Интересно, что сайт КСУ перестал работать сразу после публикации об отстранении Тупицкого. При переходе по адресу сайта КСУ у пользователей появляется ошибка.

Важно Люди, назначенные Януковичем в КСУ, могут уходить на заслуженный отдых, – Зеленский

Если перейти по ссылке, то откроется пустая страница с ошибкой 403.

У вас нет разрешения на доступ к этому серверу. Кроме того, при попытке использовать ErrorDocument для обработки запроса была обнаружена запрещенная ошибка 403,

– говорится в сообщении.



Сайт КСУ перестал работать / Скриншот 24 канала

Ранее глава государства пояснил, что власти провели аудит указов Виктора Януковича, как этого требовало решение СНБО. 27 марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Речь идет о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Позиция Зеленского

Глава государства заявил, что Тупицкий и Касминин могут "отправляться на заслуженный отдых". По словам украинского лидера, если заседания СНБО в какую-то неделю не происходят, то это не значит, что "люди, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно".

Кто такой Александр Тупицкий? Тупицкий стал судьей КСУ еще в мае 2013 года Тупицкий стал судьей КСУ еще в мае 2013 года с легкой руки Януковича. До этого он работал обычным судьей первой инстанции. Тупицкий отблагодарил Виктора Януковича за свое назначение, проголосовав за решение, которое позволило президенту-беглецу узурпировать власть. Удивительно, что люстрация совсем не задела Тупицкого.