Бывший исполняющий обязанности главы правления сверхмощного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" Саймон Чернявский 4 февраля получил подозрение о совершении коррупционного преступления.

Источник: 24 канал, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Как утверждают в Офисе генерального прокурора, гражданин Великобритании, став руководителем государственного предприятия, нанес ущерб бюджету на 9 миллионов гривен.

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Источники 24 канала в правоохранительных органах утверждают, что речь идет именно о Чернявском. К тому же единственным британцем, который занимал указанную прокурорами должность, является именно он.

Проталкивал своих людей

Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ выяснили, что Чернявский после назначения на должность сразу же начал проталкивать своих людей на ключевые должности.

Касалось это не только продовольственно-зерновой корпорации, которая обеспечивает фактически весь экспорт украинского зерна за границу, но и других государственных институтов. В частности, Чернявский якобы проталкивал подконтрольных себе лиц в Фонд управления госимущества.

Срыв многомиллиардного контракта с Китаем

Правоохранители якобы задокументировали, как руководитель госпредприятия намеренно тянул с отгрузкой запасов зерна в КНР, что могло привести к санкциям и срыву контракта на 1,5 миллиарда долларов.

Речь идет о договоре, который ГПЗКУ заключила с "Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов" в 2012 году. При этом гарантом выполнения обязательств со стороны Украины был Кабмин, который должен был обеспечить в случае непоставки зерна выплаты в 3 миллиарда долларов.

Согласно материалам уголовного производства, Черявский собирался доводить вверенную ему компанию до банкротства для того, чтобы стать ее владельцем после приватизации.

Взяли на растрате

Впрочем, расследование этих эпизодов предполагаемых преступлений бывшего чиновника еще продолжается. А вот подозрение ему объявили из-за введения в штат общества 18 своих друзей. Каждому из которых чиновник якобы существенно увеличил должностные оклады. Только за январь – февраль 2020 года заместители главы правления и директора департаментов получили премий на более чем 4 миллиона гривен. В целом аудиторская проверка деятельности Чернявского выявила ущерб на 9 миллионов только от назначений подконтрольных ему лиц на должности.

Вскоре суд будет избирать бывшему чиновнику меру пресечения. Прокуроры и следователи будут пытаться добиться заключения под стражу, поскольку подозреваемый вполне может скрыться, воспользовавшись своим иностранным гражданством.