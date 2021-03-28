Я готов обеспечить площадку, – Садовый призвал к диалогу все стороны пикета на Банковой
Мэр Львова Андрей Садовый призвал к диалогу стороны после пикета в поддержку Сергея Стерненко на Банковой. По его словам, с тех пор было все, кроме конструктивного решения ситуации.
Источник:Андрей Садовый в фейсбуке
Городской глава Львова заявил, что на прямых эфирах были чиновники, активисты, а также окрашенные двери, однако это вовсе не приблизило к решению ситуации.
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Чтобы сформировать свою позицию я всегда пытаюсь спроектировать ситуацию на себя и своих близких. И что получилось на этот раз?
На месте тех, кого Арестович называет политическими заключенными могу оказаться я, мои близкие, или еще хуже – наши дети,
– отметил Андрей Садовый.
В то же время он отметил, что не против, чтобы виновные в преступлениях были наказаны. Однако сначала нужно доказать их вину, чтобы потом не забирать у людей дни и годы их жизни.
"Я не верю в судебную реформу в стране, где состояние дверей важнее прав человека. И неважно, что это за дверь. Кажется они ведут нас не туда", – отметил мэр Львова.
Мэр добавил, что готов обеспечить во Львове качественную площадку для встречи представителей всех сторон. Единственным условием является разговор, который должен состояться в закрытом режиме, без камер.
Погромы под Офисом Президента: что известно
- 20 марта в день рождения Стерненко на Банковую пришли митингующие. Они требовали освободить активиста.
- В здание бросали файеры и разбили стекла. Офис Президента разрисовали баллончиками и облили краской.
- У Зеленского оценили повреждение здания. Там, в частности, заявили, что нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов гривен.
- Один из организаторов протеста – Сергей Филимонов – объяснил, что бить окна в здании и зажигать дымовые шашки не планировали.
- Владислава Гранецкого-Стафийчука, который бил окна в Офисе Президента, задержали. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве.
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