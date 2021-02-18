Он решил, что можно нас нагибать, – Садовый об отношениях с Порошенко
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что самые сложные дни его работы пришлись на президентство Порошенко. Случилось так в частности из-за того, что на "Самопомич" в Раде пытались давить.
Источник:"НВ"
Садовый говорит, что это и было время, когда он почувствовал персональное давление со стороны главы государства.
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Самопомич не хотела голосовать за те или иные решения в парламенте. Например, голосовали за судебную реформу. Петр Алексеевич решил, что можно нас нагибать. Был конфликт,
– признался Садовый.
Этот сопротивление в дальнейшем переросло в мусорную блокаду Львова, заключает Садовый. "Нам не давали возможности вывозить его на другие полигоны Украины. Перед этим подожгли полигон во Львове и заблокировали его работу".
На вопрос журналиста, поступали ли предложения по решению этой проблемы, Садовый рассказал, что да. Речь идет о том, что блокаду могли снять, если бы фракция "Самопомочи" проголосовала за необходимые власти законопроекты.
Мусорная блокада Львова: главное
- В конце мая 2016 года произошел пожар на свалке в селе Великие Грибовичи возле Львова. Среди причин пожара на свалке подозревают умышленный поджог.
- Пожар закончился трагедией и унес жизни 4 спасателей.
- В результате трагедии Львов и еще 4 района области не имели куда вывозить мусор, поэтому городская и областная власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, предусматривающий утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области.
- Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада и Львов начал тонуть в мусоре.
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