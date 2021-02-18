Садовый рассказал, за что благодарен Зеленскому, и составил свой рейтинг президентов
Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что за время президентства Зеленского на него никто ни разу не давил. В то же время отмечает, что ждал более активных и профессиональных действий от его правительства.
Источник:НВ
Поскольку Садовый работал со всеми президентами Украины, включительно с Леонидом Кравчуком, то имеет свои субъективные итоги деятельности каждого из них. Рассказывает: за что быть благодарным Зеленскому.
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За то время, пока он (Зеленский – 24 канал) президент, никто на меня не давил, не создавал мне искусственных проблем. За это я ему благодарен,
– цитирует Садового "НВ".
В это же время Садовый признался, что ожидал большей компетенции правительства и более активных действий в отстаивании украинских интересов.
Садовый о Медведчуке
Мэр Львова положительно оценил блокирование трех каналов ZIK, 112 и NewsOne Тараса Козака, соратника Медведчука. Однако, на этом не стоит останавливаться, считает Садовый.
То, что Зеленский принял решение закрыть каналы Медведчука, – браво! Но он должен идти дальше,
– отметил Садовый.
Что касается дальнейших действий, Садовый напомнил о своем предыдущем, когда-то уже предложенном варианте: например, обменять пророссийского политика на пленных.
Рейтинг президентов от Садового
По просьбе журналистов Садовый составил свой рейтинг президентов. Он подчеркнул: это субъективное мнение.
Рейтинг украинских президентов, от лучшего к худшему
- Первый – Леонид Кучма, он заложил основы украинского государства.
- Второй – Виктор Ющенко, мог противостоять Путину жестко.
- Третий – Леонид Кравчук.
- Четвертый – Петр Порошенко,
- Пятый – Виктор Янукович.
Относительно Владимира Зеленского отметил: его еще рано оценивать.
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