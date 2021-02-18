Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что за время президентства Зеленского на него никто ни разу не давил. В то же время отмечает, что ждал более активных и профессиональных действий от его правительства.

Поскольку Садовый работал со всеми президентами Украины, включительно с Леонидом Кравчуком, то имеет свои субъективные итоги деятельности каждого из них. Рассказывает: за что быть благодарным Зеленскому.

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За то время, пока он (Зеленский – 24 канал) президент, никто на меня не давил, не создавал мне искусственных проблем. За это я ему благодарен,

– цитирует Садового "НВ".

В это же время Садовый признался, что ожидал большей компетенции правительства и более активных действий в отстаивании украинских интересов.

Садовый о Медведчуке

Мэр Львова положительно оценил блокирование трех каналов ZIK, 112 и NewsOne Тараса Козака, соратника Медведчука. Однако, на этом не стоит останавливаться, считает Садовый.

То, что Зеленский принял решение закрыть каналы Медведчука, – браво! Но он должен идти дальше,

– отметил Садовый.

Что касается дальнейших действий, Садовый напомнил о своем предыдущем, когда-то уже предложенном варианте: например, обменять пророссийского политика на пленных.

Напомним, Андрей Садовый 4 декабря 2018 года разместил в ютубе видеоролик с призывом обменять Медведчука на украинских моряков, которых пленила Россия. Поэтому по иску самого Медведчука Печерский суд обязал ГПУ открыть против мэра Львова дело.

Рейтинг президентов от Садового

По просьбе журналистов Садовый составил свой рейтинг президентов. Он подчеркнул: это субъективное мнение.

Рейтинг украинских президентов, от лучшего к худшему

Первый – Леонид Кучма, он заложил основы украинского государства.

Второй – Виктор Ющенко, мог противостоять Путину жестко.

Третий – Леонид Кравчук.

Четвертый – Петр Порошенко,

Пятый – Виктор Янукович.

Относительно Владимира Зеленского отметил: его еще рано оценивать.