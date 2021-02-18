Мер Львова Андрій Садовий каже, що за час президентства Зеленського на нього ніхто ні разу не тиснув. Водночас зазначає, що чекав активніших і професійніших дій від його уряду.

Оскільки Садовий працював з усіма президентами України, включно із Леонідом Кравчуком, має свої суб'єктивні підсумки щодо діяльності кожного з них. Розповідає: має за що бути вдячним Зеленському.

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За той час, поки він (Зеленський – 24 канал) президент, ніхто на мене не тиснув, не створював мені штучних проблем. За це я йому вдячний,

– цитує Садового "НВ".

У цей же час Садовий зізнався, що очікував більшої компетенції уряду та активніших дій у відстоюванні українських інтересів.

Садовий про Медведчука

Мер Львова позитивно оцінив блокування трьох каналів ZIK, 112 і NewsOne Тараса Козака, соратника Медведчука. Однак, на цьому не варто спинятися, вважає Садовий.

Те, що Зеленський прийняв рішення закрити канали Медведчука, – браво! Але він повинен йти далі,

– відзначив Садовий.

Щодо подальших дій Садовий нагадав про свій попередній, колись вже запропонований, варіант: наприклад, обміняти проросійського політика на полонених.

Нагадаємо, Андрій Садовий 4 грудня 2018 року розмістив у ютубі відеоролик із закликом обміняти Медведчука на українських моряків, яких полонила Росія. Відтак за позовом самого Медведчука Печерський суд зобов'язав ГПУ відкрити проти мера львова справу.

Рейтинг президентів від Садового

На прохання журналістів Садовий склав свій рейтинг президентів. Він наголосив: це суб'єктивна думка.

Рейтинг українських президентів, від найкращого до гіршого

Перший – Леонід Кучма, він заклав основи української держави.

Другий – Віктор Ющенко, міг протистояти Путіну жорстко.

Третій – Леонід Кравчук.

Четвертий – Петро Порошенко,

П’ятий – Віктор Янукович.

Щодо Володимира Зеленського відзначив: його ще рано оцінювати.