В последнее время Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет решительные шаги. В частности, борется с Виктором Медведчуком и его окружением, пытается разобраться с вопросом Харьковских соглашений и навести порядок с олигархами.

Таким способом Зеленский выполняет для себя электоральную функцию. Такое мнение в эфире высказал политолог Олег Саакян.

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Что означают решительные шаги Зеленского

По его словам, рейтинги главы Украины уменьшались. Поэтому его шаги стали одним из способов:

маргинализировать своих оппонентов на пророссийском лагере, забрав телеканалы;

подыграть патриотическому электорату;

продемонстрировать свою силу, чтобы понравится будущим избирателям, значительная часть из которых могут быть потенциалом к наращиванию рейтинга Зеленского.

Зеленский уже сейчас задумывается над вторым сроком и ищет, что может стать основными точками опоры для его образа как президента на второй срок,

– отметил Саакян.

В частности речь идет о крупном строительстве, национализации предприятий – то есть, определенные элементы, которые могут сформировать ему полноценный образ.

Политолог рассказал, что означают решительные шаги Зеленского: видео

Месседж для западных партнеров

Также, как отметил Саакян, это месседж для западных партнеров, что Украина – последовательна: она борется с российским влиянием.

Кто-то из его окружения подсказал, что этот шаг может быть хорошо расценен в Белом доме,

– сказал эксперт.

"Мне кажется, что немножко заигрались. Ведь этот телефонный разговор (который состоится, или нет) сам по себе является незначительным", – отметил Саакян. В то же время в Украине ему придают большое значение:

власти ожидают, что это будет их победа;

оппозиция считает, что поскольку разговора не было, то это вроде бы фактически поражение Зеленского.

Политолог отметил, что сейчас для Зеленского важно сделать все для того, чтобы доказать, что он не один на один с Путиным, а имеет поддержку, в частности от США.

Помощь от США для Украины

Ожидать помощи от Америки, как отметил Саакян, Украина может где-то после весны – летом. Он добавил: "Мы идем в пакете с российским кейсом, поэтому некоторые вещи не будут зависеть от нас".