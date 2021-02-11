Партия "Слуга народа" выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Франковщины. Причина в том, что на этом округе появились другие яркие кандидаты.

Политолог Олег Саакян считает, что на том округе нас ожидает "электоральная эпическая битва". Все из-за того, что другие претенденты известны.

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"Поэтому "слуги" решили тоже на отставать. Вирастюк будет скорее единственно возможным выходом при тех инструментах и "картах", которые были на руках "Слуги народа", – отметил Саакян.

Шансы Вирастюка

Их предыдущая кандидатка Надежда Левконович, по словам политолога, проигрывает по рейтингам основным оппонентам. Он добавил, что пока непонятно или эта ставка выиграет. Все зависит от того, насколько активно другие кандидаты будут вести кампанию.

Все-таки Вирастюк не является, скажем, "парашютистом" на этой территории – это его родные земли. Поэтому там есть и его персональная узнаваемость и преимущество в мужском и женском электорате,

– сказал Саакян.

Он подчеркнул, что больше шансов победить у того, кто будет присутствовать в округе и реально вести свою кампанию. "Крупные бренды" на местном уровне работают не так эффективно, как "партийные машины"

Другие кандидаты

Вместе с Вирастюком за место под куполом в сессионном зале будут соревноваться экс-нардеп Александр Шевченко;

один из лидеров "Свободы" Руслан Кошулинский;

волонтер Маруся Зверобой от "Европейской солидарности";

самовыдвиженец Михаил Ноняк, бывший заместитель министра доходов и сборов – только он является официально зарегистрированным кандидатом, остальные документы еще не подали.

Справка. Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 на Ивано-Франковщине состоятся 28 марта, поскольку бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа стал городским главой города Надворная.