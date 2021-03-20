Михеил Саакашвили считает, что Петр Порошенко, находясь на посту пятого президента Украины, потерял исторический шанс реформировать страну.

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ уверен, что Порошенко понимал, что надо менять государство, но не сделал этого.

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Он прекрасно все понимал и все сделал с точностью наоборот. Почему? Потому что жадность фраера сгубила,

– сказал Саакашвили.

Политик отметил, что в случае с пятым президентом деньги и амбиции взяли верх над здравым смыслом.

По его словам, невозможно одной рукой делать деньги, а другой – государство: "Или ты строишь государство, или ты делаешь деньги. Государство можно сделать в Украине, только разрушив схемы".

Обратите внимание! Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут открыть уголовное производство. Коснется оно "трубы Медведчука".

Петр Порошенко 9 марта 2021 года должен был явиться в СБУ на допрос из-за разговора Медведчука и Суркова. Однако пятый президент не пришел в Службу безопасности Украины.