Жадность фраера сгубила, – Саакашвили оценил политическую деятельность Порошенко
Михеил Саакашвили считает, что Петр Порошенко, находясь на посту пятого президента Украины, потерял исторический шанс реформировать страну.
Источник:НВ
Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ уверен, что Порошенко понимал, что надо менять государство, но не сделал этого.
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Он прекрасно все понимал и все сделал с точностью наоборот. Почему? Потому что жадность фраера сгубила,
– сказал Саакашвили.
Политик отметил, что в случае с пятым президентом деньги и амбиции взяли верх над здравым смыслом.
По его словам, невозможно одной рукой делать деньги, а другой – государство: "Или ты строишь государство, или ты делаешь деньги. Государство можно сделать в Украине, только разрушив схемы".
Петр Порошенко 9 марта 2021 года должен был явиться в СБУ на допрос из-за разговора Медведчука и Суркова. Однако пятый президент не пришел в Службу безопасности Украины.
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