Михаил Саакашвили критикует Кабмин за отсутствие управленческих решений по мошенническим схемам. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ утверждает, что знает, как их преодолеть.

Когда Саакашвили рассказывает о том, как преодолеть налоговое мошенничество, в правительстве его только слушают, но не слышат. На эту ситуацию Саакашвили использовал метафору со скальпелем и хирургами.

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Диагноз правительству от Саакашвили

Председатель Исполкома Нацсовета реформ говорит: ставит диагноз относительно коррупционных схем, однако глава таможни, налоговой и министры финансов просто не решают проблем.

Я там просто диагноз ставлю, а у них "скальпели" в руках, у министров. Глава таможни, глава налоговой и тем более министр финансов могут решить проблему, а они этим "скальпелем" ковыряются в зубах вместо того, чтобы срочно "оперировать больного",

– отметил Саакашвили.

Министр финансов, как говорит Саакашвили, подтвердил крупные хищения из бюджета в Украине. В то же время продолжил утверждать, что в Украине лучшая налоговая система в мире.

Разворовывание бюджета: что говорит Саакашвили