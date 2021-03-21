В Кабмина в руках скальпели, которыми они ковыряются в зубах, – Саакашвили о коррупции
Михаил Саакашвили критикует Кабмин за отсутствие управленческих решений по мошенническим схемам. Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ утверждает, что знает, как их преодолеть.
Источник:"НВ"
Когда Саакашвили рассказывает о том, как преодолеть налоговое мошенничество, в правительстве его только слушают, но не слышат. На эту ситуацию Саакашвили использовал метафору со скальпелем и хирургами.
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Диагноз правительству от Саакашвили
Председатель Исполкома Нацсовета реформ говорит: ставит диагноз относительно коррупционных схем, однако глава таможни, налоговой и министры финансов просто не решают проблем.
Я там просто диагноз ставлю, а у них "скальпели" в руках, у министров. Глава таможни, глава налоговой и тем более министр финансов могут решить проблему, а они этим "скальпелем" ковыряются в зубах вместо того, чтобы срочно "оперировать больного",
– отметил Саакашвили.
Министр финансов, как говорит Саакашвили, подтвердил крупные хищения из бюджета в Украине. В то же время продолжил утверждать, что в Украине лучшая налоговая система в мире.
Разворовывание бюджета: что говорит Саакашвили
- В Украине в год из государственного бюджета воруют 37 миллиардов долларов.
- По словам Саакашвили, эта сумма остается как в карманах чиновников, так и власти.
- Проблему не решают и кадровые изменения во власти, считает председатель Исполкома Нацсовета реформ.
- Бюрократическую систему в Украине не реформируют, ведь с ее помощью функционируют различные коррупционные схемы.
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