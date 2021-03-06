Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили 5 марта принес в студию программы "Свобода слова Савика Шустера" настоящую крысу. Бывший глава Одесской ОГА говорит, что имя животного Элита, а фамилия – Коррупция.

По словам Саакашвили, много крыс можно видеть "в парламенте, в правительстве разных созывов, в этой студии". Поэтому в шутку он назвал своего любимца "чиновником".

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Тема выпуска "Свободы слова" – "Коррупция и двойное гражданство".

Одним из участников обсуждения был Саакашвили.

Политик принес крысу в клетке. И все время животное там и находилось.

Саакашвили подчеркнул, что коррупционеров надо так же, как и животных, посадить за решетку.

К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые "крысят" бюджет и экономику Украины, очень часто можно видеть в парламенте, в правительстве разных созывов, в этой студии. Жду не дождусь того момента, когда их тоже можно будет посадить в клетку и освободить украинскую экономику,

– подчеркнул Саакашвили.

Также о происшествии бывший глава Одесской ОГА сообщил в твиттере. Он отметил, что на шоу говорили о конкретных схемах, на которых "ежегодно у государства крысят более 37 миллиардов гривен".

Саакашвили на шоу "Свобода слова Савика Шустера" принес крысу: смотрите видео

В прямом эфире говорим о конкретных схемах, на которых ежегодно у государства (и из нашего с вами кармана) крысят больше 37 миллиардов гривен! https://t.co/KtoBaAodsi — Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 5, 2021

Интересный момент

На эфире также присутствовал министр финансов Сергей Марченко. Пришел он в студию в галстуке, на которые изображена змея.

Я надел этот галстук неслучайно. Я не знал, что Михеил Саакашвили принесет крысенка. Но, в принципе, змея, как правило, гоняет крыс, их ест, а те ее боятся. Это ответ на то, что мы действительно делаем. Надо ценить те заслуги, что были в прошлом году,

– подчеркнул чиновник.



Министр финансов Марченко и его галстук со змеей / Скриншот 24 канала

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