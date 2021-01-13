Газ для населения станет дешевле более чем на 30%. Цену на голубое топливо перевели в ручное управление. То есть, Кабмин введет государственное регулирование тарифа на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Впрочем, это пойдет "на пользу" только олигархам.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. В эфире 24 канала он рассказал, почему правительство не согласовал эту схему Минэнерго для "уязвимых" потребителей.

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Сначала Минэнерго предлагало применить такую ​​схему: цену для населения сформировать суммой цены газа на европейском газовом хабе и минимальной наценки поставщиков. Впрочем Фурса считает, что это предложение – ужасное и оно полностью разрушило бы рынок.

Сейчас они так же разрушают рынок, мол, цена не сильно отличается от рыночной. Наверное, они постараются продать эту идею МВФ,

– считает Фурса.

Он объяснил, что возвращение государственного регулирования – это нарушение взятых на себя обязательств Украины. Кроме этого, это разрушение одной из самых успешных реформ – газовой.

Справка. Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на газ. 6 гривен 99 копеек – столько украинцы будут платить за кубический метр с февраля 2020 года. Такому решению предшествовали протесты людей в ряде регионов Украины.

Влияние олигархов

Как считает Фурса, эти протесты были искусственными, они внезапно возникли после праздников и Коломойский и ОПЗЖ активно их "раскручивали". И подстрекали к этому облгаззбыты Фирташа – продавали газ населению, там, где они являются монополистами и по завышенным ценам.

Для этих монополистов, олигархов, основная идея – разрушить рынок, который только начал зарождаться. Сейчас мы оказываем им бешеную услугу,

– считает Фурса.

Отношения с международными партнерами

Эксперт считает, что даже и без такого регулирования цены, проблемы с МВФ были, поскольку до сих пор не решили вопрос с судебной реформой. И у власти нет политической воли решать эти проблемы.

"На самом деле, это еще более усложняет отношения, поскольку рынку газа всегда уделяли много внимания. И то, что сейчас идет "откат" реформы, еще больше осложнит взаимодействие с партнерами, особенно американскими", – отметил Фурса.

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