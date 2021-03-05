Общий объем интернет-рекламы в Украине в прошлом году достиг более 13 миллиардов гривен. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 5%.

Большое исследование рынка рекламы осуществил Комитет по вопросам интернет-рекламы при Интернет Ассоциации Украины. Они проанализировали поисковую и медийную рекламу на рынке в украинском интернете.

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Для чего проводили исследование

Исследование объемов интернет-рекламы комитет проводит уже почти 10 лет, с 2012 года. Это позволяет украинским рекламодателям отслеживать последовательный рост digital. Как следствие, они могут перераспределять рекламные бюджеты в сторону наиболее динамичного и прогрессивного медиа-канала.

Оно безусловно является важнейшим исследованием для индустрии, поэтому я очень благодарен тем компаниям, которые постоянно поддерживают его и особенно тем, кто поддержал его проведение в этом году. Благодаря вам в исследовании приняло участие рекордное количество участников...,

– рассказал председатель Комитета по вопросам интернет-рекламы при Инау Иван Кучеренко.

В исследовании приняли участие 40 ведущих агентств, рекламных холдингов, сейлз-хаусов и издателей.

Одним из партнеров был холдинг "ТРК Люкс", в который входит 24 канал / Скриншот

Результаты исследований рынка рекламы

Общий объем интернет-рекламы в Украине в 2020 году составил 13,5 миллиардов гривен . Эта цифра на 7% больше по сравнению с 2019 годом.

. Эта цифра на 7% больше по сравнению с 2019 годом. Больше всего денег рекламодатели в прошлом году инвестировали в цифровое in-stream видео и баннерную рекламу. Их доля составила 39% и 35%.

Интернет-реклама в 2020 году и ее источники / Скриншот

Доля programmatic на рынке медийной интернет-рекламы стабильно растет . У агентств она выросла до 41,7%, что на 8,8 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Между тем у продавцов доли programmatic выросла до 59%.

на рынке медийной интернет-рекламы . У агентств она выросла до 41,7%, что на 8,8 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Между тем у продавцов доли programmatic выросла до 59%. Доля расходов на рекламу в социальных сетях несколько выросла. Она составила в 2020 году 46,2%. Это на 0,7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

несколько выросла. Она составила в 2020 году 46,2%. Это на 0,7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. В 2020 году средняя стоимость клика составила 4,83 гривны по сравнению с 4,53 гривны в 2019 году.

по сравнению с 4,53 гривны в 2019 году. Самая высокая стоимость клика – 14,03 гривны в категории "Закон и правительство", а самая низкая — в категории "Новости и медиа" : 1,44 гривны.

: 1,44 гривны. Доля мобильного платного поиска в 2020 году незначительно выросла и составила 74%.

Как рос рынок медийной рекламы по годам / Скриншот

Как проводили анализ? Исследование объемов медийной рекламы традиционно происходило на основе перекрестного анализа данных анкетирования крупнейших рекламных агентств и рекламных холдингов, сайтов и сейлз-хаусов Украины.

Полные результаты исследования рынка рекламы за 2020 год