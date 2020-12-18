40 субъектов предпринимательской деятельности из г. Лубны Полтавской области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с констатацией вопиющего факта: альтернативную систему газоснабжения нивелирует неконкурентное поведение оператора газораспределительной системы АО "Оператор газораспределительной системы Лубныгаз".

"В то время, как власти Украины пытаются минимизировать убытки самозанятым предпринимателям от всеукраинского карантина, либерализуя налоговую нагрузку и поддерживая ФЛП через систему государственных дотаций, в Лубнах происходит уничтожение малого предпринимательства и притеснение нашего конституционного права на труд", – говорится в письме арендаторов единственного в Лубнах ТРЦ "DEPOt", что дает работу около 300 лицам – ФЛП и их сотрудникам.

26 ноября 2020 года представители "Лубныгаз" перекрыли поставки газа в ТРЦ "DEPOt" из-за якобы "несоответствия оборудования проектным условиям" непосредственно в разгар отопительного сезона. По требованию "Лубныгаз" ТРЦ должен внести изменения в действующий проект узла учета газа, который был заказан и проплачен непосредственно АО "Оператор газораспределительной системы Лубныгаз" по Договору 30/09/2019.

Вопиющей несправедливостью авторы письма считают основание отключения ТРЦ от газоснабжения, ведь именно "Лубныгаз" взялся выполнить и передать ТРЦ проект обновления этого оборудования в срок не позднее 30.04.2020 г., за что получил 100% предоплату больше года назад.

Не выдавая проект обновления газового узла, за который арендодатель уже заплатил, и оставив ФЛП без тепла на основании "несоответствия оборудования проектным условиям", "Лубныгаз" заставляет ТРЦ вернуться к нему как к аффилированному поставщику газа на цену, что на 20% выше других предложений тендера.

ТРЦ пока обогревается только кондиционерами, в помещении в 9000 кв. метров сложилась непростая ситуация, и только благодаря теплой зиме здесь едва удерживают температурные нормы. На сегодня в результате нарушения температурного режима в ТРЦ резко выросла заболеваемость ОРВИ среди персонала и арендаторов (17 человек находятся на больничном и около 10 работают, находясь в болезненном состоянии).

Авторы письма рассказали также, к каким мерам прибегли арендодатели для выхода из ситуации: "Менеджмент ТРЦ "DEPOt" уже на второй день после отключения от газа, а именно 27.11.2020 года, написал письмо НКРЭКУ с призывом к расследованию неконкурентного поведения оператора газораспределительной системы АО "Оператор газораспределительной системы Лубныгаз". Сейчас ответа нет, как нет нашей надежды на прекращение манипуляций и монопольного давления на рынок со стороны вышеупомянутой организации".

Среди требований, о которых говорится в письме, – начало внеплановой проверки НКРЭКУ КП АО "Оператор газораспределительной системы "Лубныгаз" и предоставление ТРЦ "DEPOt" заказанного проекта обновленного узла учета газа от АО "Оператор газораспределительной системы "Лубныгаз" согласно Договору.

"Мы требуем обновления экономической свободы, соблюдения прав субъекта предпринимательства на труд и свободный выбор подрядчика услуг на рынке, где государство заявило об альтернативной системе предоставления услуг по газоснабжению.