Рыбак поймал гигантского сома в Днепре: рыба едва поместилась на фото
В Днепре рыбак и блогер Александр Громадский поймал гигантского сома. Рыба весит 18 килограммов. Хотя на вид она кажется не меньше чем 40 килограммов. Более того, сом едва поместился на фотографии.
Гигантского сома поймали в Днепре: подробности
Рыбак поймал рыбу с помощью ружья Pelengas 700. Он выстрелил сому в центр хвоста по позвонку. Об этом Александр Громадский написал в фейсбуке.
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Первый трофей в результате бокового выстрела был пробит насквозь. Конечно это пока мало о чем говорит, но думаю дальнейшие результаты и выводы не заставят себя долго ждать,
– подчеркнул он.
Тот самый сом-гигант, которого поймал Александр Громадский / Фото взято из фейсбука Александра Громадского
Громадский также рассказал, что его основное оружие – это Pelengas 500. Его он использовал круглый год: и летом, и зимой. Но в сезон чистой воды была неуверенность во время дальних выстрелов. Поэтому он решил попробовать Pelengas 700.
Сравнивать выстрел из 700-ки с 500-кой – это все равно что сравнивать езду на 2-х литровом и 5-литровом авто. Выстрел – вроде бы спокойный и нерезкий, но настолько уверенный и мощный, что я, если честно, пока еще нахожусь в легком шоке!
– заметил рыбак.
Поймать рекордного сома Александру помог Pelengas 700 / Фото взято из фейсбука Александра Громадского
Александр добавил, что укомплектовал свое ружье для подводной охоты цельным каленым гарпуном в 7,5 миллиметра и увеличенной катушкой.
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Укомплектовал рыбак свое ружье раскаленным цельным гарпуном в 7,5 миллиметра / Фото взято из фейсбука Александра Громадского
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