За последние 5 лет в Украине приняли изменения в Конституцию и создали новые судебные органы, но система осталась прежней. В то же время в обществе остро встал вопрос судебной реформы, который Владимир Зеленский обещал начать воплощать в 2021 году.

Общество требует справедливости, поэтому ситуация для таких судей, как Александр Тупицкий и ему подобных очень опасная. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале озвучил Олег Рыбачук.

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"Зеленского ждут серьезные проблемы. Ему надо на кого-то скидывать, скорее всего это будет правительство, но судебная реформа стала настолько вопиюще несправедливой, что сейчас есть самый большой запрос на справедливость", – объяснил он.

По словам Рыбачука, украинцы весной могут начать серьезный бунт из-за ситуации, которая сложилась с Конституционным судом.

Судебная реформа: что известно

5 ноября 2020 года Верховная Рада отправила законопроект Владимира Зеленского о судебной реформе на доработку.

Документ, в частности определяет порядок формирования одного из ключевых органов судейского управления – Высшей квалификационной комиссии судей Украины, уменьшение количества судей Верховного суда Украины с 200 до 100, новые основания для увольнения членов ВККС и тому подобное.

В конце 2020 года президент Украины заявил, что в 2021 году планируется глобальная реализация судебной реформы.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала