На Закарпатті в районі гори Гемба 14 лютого заблукали двоє туристів. Одного з них вже знайшли, а на пошуки іншого направили гелікоптер.

Другого із заблукалих вдалося знайти на другу добу пошуків. Його виявили у районі гори Магура- ЖидеСтан його здоров'я задовільний.

Тим часом Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку

Як зазначають у ДСНС, заблукалі – лижники, які "загубилися" під час катання.

Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість чотирма групами, незважаючи на несприятливі погодні умови. На високогір'ї висота снігового покриву сягає до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 морозу. У район пошуку вже вилетів гелікоптер Мі-8 ДСНС України.

Зауважте. Попри всі заклики та звернення не виходити у гори у період ускладнених погодних умов, туристи все одно наражають себе на небезпеку та губляться.

За добу заблукали ще 10 туристів

Як розповідають рятувальники, за добу 13 лютого у горах загубилися 12 осіб. Окрім одного лижника, якого нині шукають з авіацією, усіх вдалося знайти живими.

У Тячівському районі під час катання на снігоходах втратили орієнтир місцевості та заблукали 5 осіб. На їх пошуки вирушили Усть-чорнянські гірські рятувальники, й о 03:00 14 лютого знайшли їх.

Другі пошуково-рятувальні роботи проходили в районі гори Гимба Міжгірського району. Тут також заблукали 5 туристів з Києва. Повідомлення про це надійшло до рятувальників о 18:10 та вже о 19: 50 їх знайшли.

Що відомо про гору Гембу?

Гемба (Ґимба, Ґемба) – гора в українських Карпатах, одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава. Розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області.



Висота Гемби 1491 метри, за іншими даними – 1497 метри. Вершина куполоподібна, вигнута півмісяцем.



Джерело: Гемба (Ґимба, Ґемба) – гора в українських Карпатах, одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава. Розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області.Висота Гемби 1491 метри, за іншими даними – 1497 метри. Вершина куполоподібна, вигнута півмісяцем.Джерело: Вікіпедія

Пошуки лижника на горі Гемба продовжуються