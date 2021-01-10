Ryanair существенно уменьшил количество рейсов из Украины. До конца марта авиакомпания приостановит 70% маршрутов из Киева.

Так, Ryanair из Киева без перерыва будет выполнять только 3 маршрута: в Вену, Берлин и Валенсию. Об этом говорится на сайте avianews.com.

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Однако с февраля планируют возобновить рейсы в Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

Что изменилось в рейсах Ryanair из Киева

Вена: рейсы выполняются;

рейсы выполняются; Берлин: рейсы выполняются;

рейсы выполняются; Валенсия: рейсы выполняются;

рейсы выполняются; Манчестер: с 1 февраля;

с 1 февраля; Краков: до 10 января, затем с 3 февраля;

до 10 января, затем с 3 февраля; Мадрид: до 10 января, потом с 5 февраля;

до 10 января, потом с 5 февраля; Лондон: до 8 января, потом с 5 февраля;

до 8 января, потом с 5 февраля; Познань: с 5 февраля;

с 5 февраля; Пафос: с 7 февраля;

с 7 февраля; София: с 28 марта;

с 28 марта; Дюссельдорф Веце: с 28 марта;

с 28 марта; Франкфурт-Хан: с 28 марта;

с 28 марта; Афины: с 30 марта;

с 30 марта; Будапешт: с 28 марта;

с 28 марта; Болонья: с 28 марта;

с 28 марта; Катание: с 30 марта;

с 30 марта; Бергамо: с 29 марта;

с 29 марта; Неаполь: с 28 марта;

с 28 марта; Рим: с 29 марта;

с 29 марта; Венеция: с 30 марта;

с 30 марта; Вильнюс: с 30 марта;

с 30 марта; Гданьск: с 29 марта;

с 29 марта; Катовице: с 28 марта;

с 28 марта; Варшава Модлин : с 28 марта;

: с 28 марта; Вроцлав: с 28 марта;

с 28 марта; Братислава: с 29 марта;

с 29 марта; Барселона: рейсы изъяты из расписания;

рейсы изъяты из расписания; Быдгощ: рейсы изъяты из расписания;

рейсы изъяты из расписания; Дублин: рейсы изъяты из расписания;

рейсы изъяты из расписания; Кельн: рейсы изъяты из расписания.

Рейсы из регионов

Рейсы из Херсона и Харькова до летнего сезона вообще отменили.

Во Львове Ryanair оставил только один постоянный маршрут – в Лондон, рейсы в Болонью восстановят с 1 февраля.

В Одессе рейсы в Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас есть маршрут в Краков, однако с 10 января этот рейс отменят на несколько недель.