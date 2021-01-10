Ryanair отменил ряд рейсов из Украины: что изменилось
Ryanair существенно уменьшил количество рейсов из Украины. До конца марта авиакомпания приостановит 70% маршрутов из Киева.
Так, Ryanair из Киева без перерыва будет выполнять только 3 маршрута: в Вену, Берлин и Валенсию. Об этом говорится на сайте avianews.com.
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Однако с февраля планируют возобновить рейсы в Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.
Что изменилось в рейсах Ryanair из Киева
- Вена: рейсы выполняются;
- Берлин: рейсы выполняются;
- Валенсия: рейсы выполняются;
- Манчестер: с 1 февраля;
- Краков: до 10 января, затем с 3 февраля;
- Мадрид: до 10 января, потом с 5 февраля;
- Лондон: до 8 января, потом с 5 февраля;
- Познань: с 5 февраля;
- Пафос: с 7 февраля;
- София: с 28 марта;
- Дюссельдорф Веце: с 28 марта;
- Франкфурт-Хан: с 28 марта;
- Афины: с 30 марта;
- Будапешт: с 28 марта;
- Болонья: с 28 марта;
- Катание: с 30 марта;
- Бергамо: с 29 марта;
- Неаполь: с 28 марта;
- Рим: с 29 марта;
- Венеция: с 30 марта;
- Вильнюс: с 30 марта;
- Гданьск: с 29 марта;
- Катовице: с 28 марта;
- Варшава Модлин: с 28 марта;
- Вроцлав: с 28 марта;
- Братислава: с 29 марта;
- Барселона: рейсы изъяты из расписания;
- Быдгощ: рейсы изъяты из расписания;
- Дублин: рейсы изъяты из расписания;
- Кельн: рейсы изъяты из расписания.
Рейсы из регионов
Рейсы из Херсона и Харькова до летнего сезона вообще отменили.
Во Львове Ryanair оставил только один постоянный маршрут – в Лондон, рейсы в Болонью восстановят с 1 февраля.
В Одессе рейсы в Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас есть маршрут в Краков, однако с 10 января этот рейс отменят на несколько недель.
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