Россиянин пытался дать взятку украинском пограничнику в аэропорту "Борисполь". Однако за это получил запрет на въезд в Украину на 3 года.

40-летний россиянин, прилетевший рейсом из Турции, не мог объяснить причину своего визита в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы на своей фейсбук-странице.

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Из-за этого получил отказ в пересечении границы. Не дождавшись обратного рейса, он решил предложить пограничникам взятку в размере 300 долларов.

Что россиянин получил взамен

О поступке мужчины сразу же сообщили Нацполиции. Правоохранители открыли уголовное производство и запретили ему въезд в Украину на 3 года.

Иностранца вернули обратным рейсом.

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