Второго обвиняемого по делу, по которому осудили Сергея Стерненко, – Руслана Демчука, заставляли свидетельствовать против одесского активиста. Руслана Демчука тоже приговорили к 7 годам за решеткой.

Демчук, как и Стерненко, сейчас находится в одесском СИЗО. О том, что его заставляли давать какие-то показания, сторона Демчука сообщила адвокатам Стерненко.

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Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко

Во время конфиденциальной беседы с адвокатом компании "Миллер" Руслан Демчук лично рассказал: 2 марта неизвестные лица, которые представились сотрудниками управления полиции , посетили Руслана в одесском СИЗО.

, посетили Руслана в одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко.

Взамен обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора.

путем воздействия на прокурора. После получения этой информации адвокаты инициировали для Руслана Демчука дополнительные меры безопасности. Речь идет о переводе в отдельную камеру.

Кроме того, защитники уже оформили заявление об уголовном нарушении.

Со 2 марта интересы Руслана Демчука в уголовном производстве будет представлять адвокат компании "Миллер" Илья Воробьев.

Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении по статье за принуждение давать показания. Кроме того, после регистрации уголовного производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц,

– написали адвокаты фирмы "Миллер".

Стерненко осудили: главное о приговоре

Стерненко и Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам за решеткой. Дело касается похищения экс-депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко с товарищем хотели завладеть 300 гривнами Щербича.

Сейчас Стерненко и Демчук находятся в СИЗО – такую меру пресечения до вступления приговора в действие избрал для них Приморский суд Одессы.

Адковаты заявили, что будут подавать апелляционные жалобы на приговор и применение меры пресечения. Однако через процессуальные особенности, обжаловать отдельности применения меры без обжалования приговора невозможно. Стерненко и Демчук будут находиться под стражей минимум до 23 марта.

В Сети выражают свою поддержку Стерненко. Неравнодушные украинцы вышли на протесты в городах страны.

Масштабную акцию организовали в Киеве под Банковой. Там вспыхнули столкновения, пострадали 27 правоохранителей, 24 активистов задержали.

Активисты отметили: предупреждают Зеленского и Венедиктову, что уже с 9 марта мирные акции перерастут в нечто большее.