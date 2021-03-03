Руслана Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко, – защитники
Второго обвиняемого по делу, по которому осудили Сергея Стерненко, – Руслана Демчука, заставляли свидетельствовать против одесского активиста. Руслана Демчука тоже приговорили к 7 годам за решеткой.
Источник:фейсбук адвокатской фирмы "Миллер"
Демчук, как и Стерненко, сейчас находится в одесском СИЗО. О том, что его заставляли давать какие-то показания, сторона Демчука сообщила адвокатам Стерненко.
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Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко
- Во время конфиденциальной беседы с адвокатом компании "Миллер" Руслан Демчук лично рассказал: 2 марта неизвестные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили Руслана в одесском СИЗО.
- Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко.
- Взамен обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора.
- После получения этой информации адвокаты инициировали для Руслана Демчука дополнительные меры безопасности. Речь идет о переводе в отдельную камеру.
- Кроме того, защитники уже оформили заявление об уголовном нарушении.
- Со 2 марта интересы Руслана Демчука в уголовном производстве будет представлять адвокат компании "Миллер" Илья Воробьев.
Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении по статье за принуждение давать показания. Кроме того, после регистрации уголовного производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц,
– написали адвокаты фирмы "Миллер".
Стерненко осудили: главное о приговоре
- Стерненко и Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам за решеткой. Дело касается похищения экс-депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко с товарищем хотели завладеть 300 гривнами Щербича.
- Сейчас Стерненко и Демчук находятся в СИЗО – такую меру пресечения до вступления приговора в действие избрал для них Приморский суд Одессы.
- Адковаты заявили, что будут подавать апелляционные жалобы на приговор и применение меры пресечения. Однако через процессуальные особенности, обжаловать отдельности применения меры без обжалования приговора невозможно. Стерненко и Демчук будут находиться под стражей минимум до 23 марта.
- В Сети выражают свою поддержку Стерненко. Неравнодушные украинцы вышли на протесты в городах страны.
- Масштабную акцию организовали в Киеве под Банковой. Там вспыхнули столкновения, пострадали 27 правоохранителей, 24 активистов задержали.
- Активисты отметили: предупреждают Зеленского и Венедиктову, что уже с 9 марта мирные акции перерастут в нечто большее.
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