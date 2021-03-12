Окружение Владимира Зеленского убеждает его сохранить ручное управление судами, ведь это дает возможность получить желаемое. Однако срок президентста идет, а поэтому введение судебной реформы должно быть в интересах самого Зеленского.

Такое мнение в программе "6/9" озвучил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. По его словам, если придет новый президент, он может так же давать незаконные указания относительно самого Зеленского.

Полный выпуск программы здесь Ситуация между Банковой и Коломойским достаточно напряженная, – Рябошапка

"Владимир Зеленский должен понять, что президентский срок закончится очень быстро. Осталось всего 3 года. И спустя годы будет другой человек, будет тот же человек звонить с Офиса Президента в суды, и возможно, давать те же незаконные указания о преследовании самого Владимира Зеленского", – отметил Рябошапка.

Это в интересах не только всех украинцев, но и Зеленского в первую очередь. Ему интересно реально изменить систему, провести реформу, сделать независимой прокуратуру,

– заявил Рябошапка.

Как окружение президента влияет на его решения

Он добавил, что окружение представляет главе государства такую ​​позицию, что есть определенный контакт с судами, в частности с Высшим советом правосудия, и они могут обеспечить Зеленскому определенные процессуальные решения.

"Вот когда сегодня нужно, например, какое-то судебное решение с запретом определенной политической силы, то у них есть возможность контактировать с судами и это решить", – отметил экс-генпрокурор.

Судебная реформа: что известно

5 ноября 2020 года законопроект Владимира Зеленского о судебной реформе Верховная Рада отправила на доработку.

Документ, в частности определяет порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, уменьшение количества судей Верховного Суда Украины с 200 до 100, новые основания для увольнения членов ВККС и тому подобное.

В конце 2020 года президент Украины анонсировал, что в 2021 году планируется глобальная реализация судебной реформы.

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