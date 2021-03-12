Журналиста Павла Шеремету убили в 2016 году, однако дело до сих пор не закрыто. Подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко находится в СИЗО еще с декабря 2019 года. Однако оснований, чтобы изменить ему меру пресечения, достаточно.

Об этом в программе "6/9" рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Он напомнил, что меры пресечения фигурантам в этом производстве изменили все, кроме одной – Андрею Антоненко.

Полный выпуск программы Ситуация между Банковой и Коломойским довольно напряженная, – Рябошапка

Рябошапка заверил, что доказательства уже в суде, поэтому не могут быть уничтожены. По его мнению, надо сделать так, чтобы Антоненко не контактировал со свидетелями и другими фигурантами дела, что в силах органов уголовной юстиции, в частности, полиции.

Мне кажется это не совсем обосновано, потому что есть достаточно оснований для того, чтобы изменить меру пресечения Андрею Антоненко, который сейчас находится под стражей,

– подчеркнул он.