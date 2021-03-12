Меру пресечения Антоненко нужно изменить, – Рябошапка об убийстве Шеремета
Журналиста Павла Шеремету убили в 2016 году, однако дело до сих пор не закрыто. Подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко находится в СИЗО еще с декабря 2019 года. Однако оснований, чтобы изменить ему меру пресечения, достаточно.
Источник:24 канал
Об этом в программе "6/9" рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Он напомнил, что меры пресечения фигурантам в этом производстве изменили все, кроме одной – Андрею Антоненко.
Полный выпуск программы Ситуация между Банковой и Коломойским довольно напряженная, – Рябошапка
Рябошапка заверил, что доказательства уже в суде, поэтому не могут быть уничтожены. По его мнению, надо сделать так, чтобы Антоненко не контактировал со свидетелями и другими фигурантами дела, что в силах органов уголовной юстиции, в частности, полиции.
Мне кажется это не совсем обосновано, потому что есть достаточно оснований для того, чтобы изменить меру пресечения Андрею Антоненко, который сейчас находится под стражей,
– подчеркнул он.
Что известно об убийстве Павла Шеремета?20 июля 2016 года в Киеве убили журналиста Павла Шеремету. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
В убийстве подозревают 3 человек: военного Андрея Антоненко, медиков Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Они отрицают свою причастность к убийству.
4 июля 2020 года состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку задержанных.
Подписание подозрения Рябошапкой
На вопрос ведущей, почему он, будучи генпрокурором, подписал подозрение Антоненко, Рябошапка объяснил, что вместе со следователем считал, что для начала уголовного преследования доказательств было достаточно.
Было достаточно доказательств, чтобы утверждать, что, возможно, эти лица были причастны к покушению и фактически к гибели Павла Шеремета,
– отметил бывший генпрокурор.
Рябошапка подчеркнул, что, в соответствии с законом, других вариантов действий – не было. Впрочем, по его словам, в январе прокуроры анализировали, что происходит в этом расследовании. Оказалось, что доказательств недостаточно, чтобы передать дело в суд.
Шаги прокуроров Рябошапки
Тогда прокуроры, как объяснил экс-генпрокурор, подготовили следующие указания для следователей: проверить как обстоятельства, которые представлялись стороной защиты, так и данные стороны обвинения.
Эти указания передали следователям, но они не были выполнены. Соответственно, дело не могло быть передано в суд,
– подчеркнул Рябошапка.
Он отметил, что проверить обстоятельства убийства другим способом, чем в рамках уголовного процессуального кодекса, – невозможно. По словам Рябошапки, для нового генпрокурора этих доказательств оказалось достаточно. Он подчеркнул, что процесс не движется быстро, а это плохо.
Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео
Поделиться новостью