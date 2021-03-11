Владимир Зеленский в начале своего политического пути амбициозно стремился изменить страну, в частности, судебную систему. Однако реформы судов до сих пор не произошло. Это связывают с изменением окружения президента.

Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в программе "6/9". Он отметил, что общался с Владимиром Зеленским еще в феврале 2019 года.

Актуально Рябошапка прокомментировал слухи о возможности заменить Сытника в НАБУ

Новое окружение президента

Рябошапка подчеркнул, что в 2019 году Зеленский хотел изменить страну очень быстро и решительными мерами. Тогда, по его словам, президент "был простым и искренним". Зато в 2021 году президент "защищает" Украину от влияния наших международных партнеров.

Зеленский образца 2019 и 2021 – это совершенно разные люди. Новое окружение является носителем других ценностей. Оно предлагает простые решения, возможно, не совсем честным законным путем, для достижения простого результата,

– пояснил экс-генпрокурор.

Реформирование судебной системы

Он отметил, что люди, которые сейчас окружают президента, предлагают ему решать проблемы методом звонка к председателю суда или сразу в Высший совет правосудия. "Эти решения кажутся Зеленскому, наверное, удобнее, чем болезненная, длительная, непопулярная судебная реформа", – заявил бывший глава Офиса генпрокурора.

Зеленский понимает, что не будет получать желаемых результатов, в частности, через суды, если вступит в конфликт с судебной системой. Впрочем ценой будет справедливый суд. Пусть даже через 3 или 5 лет,

– отметил Рябошапка.

Судебная реформа: главное