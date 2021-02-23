Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Президент Украины назначил на его место Руслана Магомедова, который является советником председателя ОП Андрея Ермака.

Соответствующие указы президент Зеленский подписал 23 февраля.

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Заметим, что у бывшего председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева истек срок полномочий. Он занимал эту должность в течение последних 6 лет. Поэтому Зеленский назначил вместо него Руслана Магомедова.

Интересно! Тимур Хромаев известен как владелец газодобывающей компании Great East Energy и инвестиционной компании АРТА. Какое-то время он работал в департаменте государственного долга Министерства финансов Украины в должности начальника управления рынков капитала. Жена Хромаева – телеведущая Маша Ефросинина.

Что известно о Руслане Магомедове

Кандидатуру Руслана Магомедова ранее предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов.

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов. Он был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс".

ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс". Также Магомедов был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву.

Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву. В апреле 2020 года Магомедов стал внештатным советником Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.

Согласно электронной декларации, Магомедов владеет:

3 земельными участками на Киевщине;

гаражом и 2 квартирами в столице;

автомобилем Volkswagen Touareg 2012 выпуска.

В 2020 году Магомедов получил 80,8 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности. Наличными у него 1,7 миллиона гривен, 212,7 тысячи долларов и 87,3 тысячи евро.