Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам: теперь ее возглавит советник Ермака
Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Президент Украины назначил на его место Руслана Магомедова, который является советником председателя ОП Андрея Ермака.
Источник:Офис Президента
Соответствующие указы президент Зеленский подписал 23 февраля.
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Заметим, что у бывшего председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева истек срок полномочий. Он занимал эту должность в течение последних 6 лет. Поэтому Зеленский назначил вместо него Руслана Магомедова.
Что известно о Руслане Магомедове
- Кандидатуру Руслана Магомедова ранее предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов.
- Он был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс".
- Также Магомедов был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву.
- В апреле 2020 года Магомедов стал внештатным советником Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.
Согласно электронной декларации, Магомедов владеет:
- 3 земельными участками на Киевщине;
- гаражом и 2 квартирами в столице;
- автомобилем Volkswagen Touareg 2012 выпуска.
В 2020 году Магомедов получил 80,8 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности. Наличными у него 1,7 миллиона гривен, 212,7 тысячи долларов и 87,3 тысячи евро.
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