В июле 2014 года над Луганским аэропортом боевики сбили военный самолет Ил-76, тогда погибли 49 военнослужащих ВСУ. Экс-начальника штаба АТО Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак напомнил, что в условиях войны все думают в первую очередь о том, как сохранить территориальную целостность страны.

По мнению Хомчака, генерал Назаров принимал трудные решения. Об этом главнокомандующий ВСУ сказал в интервью "Обозреватель".

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Хомчак отметил, что в 2014 году никто не говорил: "вы же смотрите, ничего там не нарушьте". Он подчеркнул, что большинство военных шли на войну "с билетом в один конец".

Главнокомандующий ВСУ признался, что и сам отправлял солдат-срочников, добровольцев, женщин-военнослужащих к границе. По его словам, никто тогда не думал, что об этом скажут прокуроры через определенное время.

Если кто-то считает, что можно воевать, побеждать, но не погибать – такого не бывает. Военные – люди, которые ради своей Родины готовы отдать жизнь. Генерал Назаров думал о том, как защитить страну. Назаров что, на курорт отправлял самолеты? В своих целях? Нет,

– подчеркнул Хомчак.

По словам Хомчака, если бы Назаров не сделал то, что необходимо, то его обвинили бы в бездействии. Также главнокомандующий возмутился, почему украинцы обвиняют в трагедии только Назарова, когда это сделала Россия.

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