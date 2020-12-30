Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия, – Хомчак резко высказался о катастрофе Ил-76
В июле 2014 года над Луганским аэропортом боевики сбили военный самолет Ил-76, тогда погибли 49 военнослужащих ВСУ. Экс-начальника штаба АТО Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак напомнил, что в условиях войны все думают в первую очередь о том, как сохранить территориальную целостность страны.
По мнению Хомчака, генерал Назаров принимал трудные решения. Об этом главнокомандующий ВСУ сказал в интервью "Обозреватель".
Важно Назаров никогда не поймет, что натворил, – военный эксперт о катастрофе Ил-76
Хомчак отметил, что в 2014 году никто не говорил: "вы же смотрите, ничего там не нарушьте". Он подчеркнул, что большинство военных шли на войну "с билетом в один конец".
Главнокомандующий ВСУ признался, что и сам отправлял солдат-срочников, добровольцев, женщин-военнослужащих к границе. По его словам, никто тогда не думал, что об этом скажут прокуроры через определенное время.
Если кто-то считает, что можно воевать, побеждать, но не погибать – такого не бывает. Военные – люди, которые ради своей Родины готовы отдать жизнь. Генерал Назаров думал о том, как защитить страну. Назаров что, на курорт отправлял самолеты? В своих целях? Нет,
– подчеркнул Хомчак.
По словам Хомчака, если бы Назаров не сделал то, что необходимо, то его обвинили бы в бездействии. Также главнокомандующий возмутился, почему украинцы обвиняют в трагедии только Назарова, когда это сделала Россия.
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Катастрофа Ил-76 над Луганском: главное
- Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2014 года. Террористы подбили военный транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В авиакатастрофе погибли 49 человек, в том числе 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Это стало самой большой одномоментной потерей ВСУ за период ее независимости. Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместитель руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова.
- Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается.
- СБУ установила причастность Кремля к катастрофе самолета.
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