Война на Донбассе продолжается уже 6,5 лет. За этот период она имела различные стадии и фазы. Однако для того, чтобы ситуация изменилась, армия должна двигаться, должна иметь цель и достигать ее.

Такое мнение озвучил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак. Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".

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О победе в войне на Донбассе

В то же время Хомчак подчеркнул, что перемирие – это единственный правильный путь, по которому мы можем прийти к нормальному результату.

У руководства нашего государства есть одна цель: вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов,

– отметил он.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что сейчас возникает вопрос, готов ли украинский народ к активным военным действиям на Донбассе. Он также добавил, что украинцы должны не только учиться и иметь современное вооружение, но и должны понимать, что будут жертвы и прежде всего среди гражданского населения.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует перемирие, которое оккупанты системно нарушают. В подавляющем большинстве обстрелы врага являются провокационными и не несут угрозы жизни наших бойцов. Однако иногда боевики палят очень прицельно. В таких случаях воины ВСУ дают достойный отпор.

Об обстрелах и действенности перемирия

Хомчак не стал отрицать, что обстрелы на Донбассе до сих пор продолжаются. Однако их количество значительно меньше, чем в первые годы войны.

Когда я был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9 – 12 человек. А сегодня руководитель Операции Объединенных сил сообщает, что за сутки 3 обстрела и потерь нет. Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

И вот здесь уже диссонанса ни у кого не должно быть, убежден он. Ранее Хомчак сообщал, что ВСУ постоянно готовятся к наступлению на Донбассе и готовы его начать в случае соответствующего приказа.