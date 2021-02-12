Решение об открытии пункта пропуска "Исакча" правительство Румынии приняло 11 февраля 2021 года. Карантинные ограничения сняты на перемещение легкового, пассажирского транспорта и пешеходов.

Из-за того, что в Румынии действует чрезвычайное положение, в страну впускают не всех.

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Кого пропускают через румынскую границу:

членов семьи граждан Румынии;

членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарской Конфедерации, которые имеют право на проживание на территории Румынии;

лиц, которые имеют долгосрочные визы, вид на жительство, или документ эквивалентный виду на жительство;

лиц, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или другим эквивалентным документом;

аккредитованный в Румынии дипломатический, консульский персонал, персонал международных организаций и члены их семей, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лиц в режиме транзита, в том числе репатриированных в рамках получения консульской защиты;

пассажиров, которые путешествуют по императивным мотивам;

лиц, которые нуждаются в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

иностранцев и лиц без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;

иностранцев и лиц без гражданства, высококвалифицированных работников, если их трудоустройство является необходимым с экономической точки зрения;

иностранцев и лиц без гражданства, трансграничных работников, сезонных сельскохозяйственных работников, персонал морского и речного транспорта;

членов международных спортивных делегаций, которые участвуют в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, согласно закону;

членов съемочных групп кинематографических или аудиовизуальных продуктов, технический и актерский персонал, который участвует в культурных событиях на территории Румынии.

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Каковы условия въезда в Румынию и Украину

Отметим, что при пересечении границы Румынии люди должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус. Его нужно сделать не позднее чем за 48 часов. Также лучше будет, если он будет переведен на румынский язык.

При пересечении украинской границы и транзита через Украину тоже нужен отрицательный ПЦР-тест, для иностранцев – страхование для покрытия лечение от коронавируса. Если же есть подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР-теста, то лицо должно выехать из государства в течение 2 дней.