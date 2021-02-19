Обострение конфликта на Донбассе касается именно того, что война не закончилась, хотя Украину пытались в этом убедить из-за режима тишины. Враг настолько агрессивен, что он просто ожидал и наносил удар, когда ему выгодно.

Такое мнение высказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Он отметил, что россияне снова будут включать "уровень угрозы" и этим шантажировать руководство Украины.

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"Мы должны четко понять, что только с сильным государством агрессивный враг может вести переговоры. Пока мы не сильное государство, нами манипулируют и руководством нашего государства манипулируют", – сказал Кривонос.

Что должна предусматривать госполитика в условиях конфликта

Он добавил, что вопрос мощности Украины касается наращивания обороноспособности и речь идет не только о Вооруженных силах, потому что они не могут быть сильными, если экономика – слабая. Сергей Кривонос отметил, что в условиях мирового кризиса государственная политика должна быть нацелена на:

поддержку внутреннего производителя;

повышение уровня экспорта;

защиту инвесторов, которые помогают стране;

вопросы обороноспособности;

защиту против информационной пропаганды;

военную подготовку населения.

Бывший заместитель секретаря СНБО отметил, что важным является поднятие уровня доверия стратегических партнеров.

Надо четко понять, что власть должна быть откровенной с обществом и перестать обещать нереальное. За последние полтора года очень часто обещали то, что не смогли и теоретически не могли выполнить,

– сказал Кривонос.

Обратите внимание! Заседание СНБО анонсировали на 19 февраля. Часть вопросов на нем рассмотрят в закрытом режиме.

Обострение войны на Донбассе в 2021 году: коротко