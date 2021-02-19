Руководством государства манипулируют, – Кривонос об обострении на Донбассе
Обострение конфликта на Донбассе касается именно того, что война не закончилась, хотя Украину пытались в этом убедить из-за режима тишины. Враг настолько агрессивен, что он просто ожидал и наносил удар, когда ему выгодно.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Он отметил, что россияне снова будут включать "уровень угрозы" и этим шантажировать руководство Украины.
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"Мы должны четко понять, что только с сильным государством агрессивный враг может вести переговоры. Пока мы не сильное государство, нами манипулируют и руководством нашего государства манипулируют", – сказал Кривонос.
Что должна предусматривать госполитика в условиях конфликта
Он добавил, что вопрос мощности Украины касается наращивания обороноспособности и речь идет не только о Вооруженных силах, потому что они не могут быть сильными, если экономика – слабая. Сергей Кривонос отметил, что в условиях мирового кризиса государственная политика должна быть нацелена на:
- поддержку внутреннего производителя;
- повышение уровня экспорта;
- защиту инвесторов, которые помогают стране;
- вопросы обороноспособности;
- защиту против информационной пропаганды;
- военную подготовку населения.
Бывший заместитель секретаря СНБО отметил, что важным является поднятие уровня доверия стратегических партнеров.
Надо четко понять, что власть должна быть откровенной с обществом и перестать обещать нереальное. За последние полтора года очень часто обещали то, что не смогли и теоретически не могли выполнить,
– сказал Кривонос.
Обострение войны на Донбассе в 2021 году: коротко
- С начала 2021 боевики на Донбассе практически ежедневно прицельно обстреливают позиции украинских военных – уже 11 наших бойцов погибли.
- Защитники Украины открывают огонь в ответ на обстрелы оккупантов.
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