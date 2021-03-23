СБУ разоблачила чиновника Государственной фискальной службы, который собирал информацию для оккупантов. Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Подполковник налоговой милиции ГФС в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, обрабатываемую в автоматизированных системах. Данные он передавал боевикам из Донецкой области

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Какую информацию передавал злоумышленник

Персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

Информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа;

Другую стратегически важную для государства информацию.

Работника ГФС задержали

Подполковника задержали в Киеве после переправки тайного документа. Ему сообщили о подозрении в создании террористической организации, несанкционированных действиях с информацией и разглашении государственной тайны.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника, работы и вероятных мест хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяли технические приборы и документы, которые неопровержимо подтверждают преступления.

Кстати, помимо заключения подполковнику грозит конфискация всего имущества.



Работника ГФС задержали правоохранители

Руководство ГФС могло знать о преступлениях подполковника

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что подозреваемым является Эдуард Устинов. Задержали его еще 13 февраля. Право на доступ к информации злоумышленнику якобы подписал сам руководитель ГФС Вадим Мельник. Кроме того, в последний раз он это сделал уже после того, как Устинова арестовали.

В это трудно поверить, но это факт – 23 февраля Мельник подписал письмо в Государственную налоговую службу о предоставлении доступа к информации к информационно-телекоммуникационным системам налоговой службы для того самого подполковника Устинова,

– рассказал Бутусов.

Он пояснил, что Мельник подписал письмо о разрешении для 4 своих работников, среди которых был и Устинов. Однако другие сотрудники просили доступ к информации тех лиц, которых они проверяли, а вот подозреваемый в шпионаже – до 39 человек.

По словам Бутусова, Мельник подписал разрешение, так как письмо относительно Устинова отправил также начальник Главного оперативного управления налоговой полиции Владимир Ткаченко.

"Все знали. Однако окончательно согласовали письмо с запросом через 10 дней после ареста подозреваемого. Значит, очень нужна была информация, и решили задним числом оформить на Устинова эти запросы. И не исключено, что таким образом ГФС прикрывает Устинова и легализует некоторые его тайные операции", – заявил журналист.