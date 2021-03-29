Руководство Херсонщины на закрытой вечеринке развлекалось с полуголыми девушками, – СМИ
Глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь, мэр Херсона Игорь Колыхаев и некоторые другие чиновники приняли участие в закрытой вечеринке. На ней чиновников своими танцами развлекали полуголые девушки.
Источник:"Мост"
Устроил вечеринку депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга.
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Развлечения руководства Херсонщины
Участницы мероприятия опубликовали в инстаграме видео с якобы "закрытой вечеринки" в честь Дня театра.
Среди гостей заметили главу Херсонской ОГА Сергея Козыря с женой, мэра Херсона Игоря Колыхаева, депутата горсовета Андрея Дмитриева, депутата облсовета Викторию Гавренкову, директора департамента гуманитарной политики ОГА Михаила Линецкого, бизнесменов Садиара Мамедова и Валерия Боржкова.
Перед гостями вечеринки, сидевшими на сцене, выступали девушки, одетые лишь в нижнее белье.
Социальной дистанции посетители мероприятия не соблюдали, а масок – не имели.
Что известно о предыдущей похожей вечеринке
- В Херсонской ОГА 8 марта 2020 года чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ". Песни коллектива сопровождались откровенными танцами.
- После этого тогда еще глава облгосадминистрации Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, заместителя председателя Светлану Чепигу и руководителя управления культуры области Михаила Линецкого.
Руководство Херсонщины развлекалось с полуголыми девушками /Фото с сайта "Мост"
Перед чиновниками танцевали девушки только в нижнем белье / Фото с сайта "Мост"
Топ-чиновники Херсонщины развлеклись на закрытой вечеринке: видео
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