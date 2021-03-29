Глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь, мэр Херсона Игорь Колыхаев и некоторые другие чиновники приняли участие в закрытой вечеринке. На ней чиновников своими танцами развлекали полуголые девушки.

Устроил вечеринку депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга.

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Развлечения руководства Херсонщины

Участницы мероприятия опубликовали в инстаграме видео с якобы "закрытой вечеринки" в честь Дня театра.

Среди гостей заметили главу Херсонской ОГА Сергея Козыря с женой, мэра Херсона Игоря Колыхаева, депутата горсовета Андрея Дмитриева, депутата облсовета Викторию Гавренкову, директора департамента гуманитарной политики ОГА Михаила Линецкого, бизнесменов Садиара Мамедова и Валерия Боржкова.

Перед гостями вечеринки, сидевшими на сцене, выступали девушки, одетые лишь в нижнее белье.

Социальной дистанции посетители мероприятия не соблюдали, а масок – не имели.

Что известно о предыдущей похожей вечеринке

В Херсонской ОГА 8 марта 2020 года чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ". Песни коллектива сопровождались откровенными танцами.

После этого тогда еще глава облгосадминистрации Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, заместителя председателя Светлану Чепигу и руководителя управления культуры области Михаила Линецкого.



Руководство Херсонщины развлекалось с полуголыми девушками /Фото с сайта "Мост"



Перед чиновниками танцевали девушки только в нижнем белье / Фото с сайта "Мост"

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