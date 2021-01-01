В Украине восстановили срок пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующий закон вступил в силу 31 декабря.

Документ возобновляет действие одного абзаца части четвертой 39 статьи закона "О прокуратуре". Об этом сообщили в издании "Голос Украины".

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Что означает этот закон

Ранее действие этой нормы было временно остановлено. Этот закон восстанавливает положение, согласно которому руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначают на должность сроком на 5 лет.

Напомним! Верховная Рада одобрила этот закон в начале декабря. За него проголосовали 289 парламентариев.

Процедуру назначения нового руководителя не могли начать из-за необходимости изменить законодательство.

Отметим, что в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на то, что новый антикоррупционного прокурора изберут в ближайшие месяцы.

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