Руководителя САП снова будут назначать на 5 лет: детали закона
В Украине восстановили срок пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующий закон вступил в силу 31 декабря.
Документ возобновляет действие одного абзаца части четвертой 39 статьи закона "О прокуратуре". Об этом сообщили в издании "Голос Украины".
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Что означает этот закон
Ранее действие этой нормы было временно остановлено. Этот закон восстанавливает положение, согласно которому руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначают на должность сроком на 5 лет.
Процедуру назначения нового руководителя не могли начать из-за необходимости изменить законодательство.
Отметим, что в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на то, что новый антикоррупционного прокурора изберут в ближайшие месяцы.
Должность главы САП: что известно
- Назар Холодницкий 21 августа объявил об отставке с поста руководителя САП. Генпрокурор Ирина Венедиктова 31 августа подписала приказ о его увольнении с должности и из органов прокуратуры.
- Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры САП в многочисленных нарушениях. В антикоррупционной прокуратуре резко ответили на критику Венедиктовой.
- В САП отметили, что генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения своих полномочий.
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