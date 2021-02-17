Включал мультики: руководителя детдома в Одесской области будут судить за педофилию
В Одесской области руководителя специализированного детдома будут судить за развращение малышей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:Одесская областная прокуратура
Обвинительный акт в прокуратуру направили прокуроры Измаильской местной прокуратуры. Подозреваемому инкриминируют сексуальное насилие и растление малолетних детей.
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Руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия,
– говорится в сообщении.
Детали
- Директор детдома, вероятно, издевался над воспитанниками с июня 2018 года по август 2020 года.
- Развращение детей происходило как днем, так и ночью.
- Жертвами насилия подозреваемый выбрал 3 воспитанников. Он приводил их в свой кабинет в детдоме. Очевидцам объяснял, что якобы хочет провести с детьми время. В частности, угостить их сладостями, посмотреть мультики или поиграть в игры.
- Руководитель пользовался зависимостью малышей. Он давил на детей собственным авторитетом и их неспособностью сопротивляться взрослому мужчине.
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