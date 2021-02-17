В Одесской области руководителя специализированного детдома будут судить за развращение малышей. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинительный акт в прокуратуру направили прокуроры Измаильской местной прокуратуры. Подозреваемому инкриминируют сексуальное насилие и растление малолетних детей. Актуально Полицейские Киева задержали насильников школьника и 18-летнего парня Руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия,

– говорится в сообщении. Детали Директор детдома, вероятно, издевался над воспитанниками с июня 2018 года по август 2020 года.

Развращение детей происходило как днем, так и ночью.

Жертвами насилия подозреваемый выбрал 3 воспитанников. Он приводил их в свой кабинет в детдоме. Очевидцам объяснял, что якобы хочет провести с детьми время. В частности, угостить их сладостями, посмотреть мультики или поиграть в игры.

Руководитель пользовался зависимостью малышей. Он давил на детей собственным авторитетом и их неспособностью сопротивляться взрослому мужчине.