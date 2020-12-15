Глава Министерства экологии и природных ресуров Роман Абрамовский и глава Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в отставку. Их заявления вскоре рассмотрят.

Так, заявления на увольнение от министров поступили во время заседания Рады. Об этом на заседании Верховной Рады заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

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Глава Рады попросил нардепов собраться на следующий день, чтобы рассмотреть эти заявления.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация о кадровых изменениях в правительстве.

Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что фракция хотела собраться на заседание, чтобы обсудить кадровые вопросы.

Вероятно, уволить планируют министров образования, энергетики, ветеранов, агрополитики и экологии.

Поэтому заменить Бессараба может ветеран Юлия Лапутина, которая сейчас работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В то же время Минэкологии может возглавить Роман Опимах.

Обратите внимание! Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов с марта 2020 года. Абрамовский возглавлял Минэкологии с июня 2020 года.