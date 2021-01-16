Государственное бюро расследований задержало первого заместителя и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины. Их поймали на взятке в размере 2,5 тысячи долларов.

Коррупция в Нацагентстве по аккредитации: что известно

Бюро пресекло коррупционную схему, задержав руководство Нацагентства по аккредитации. Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Оперативники выяснили, что руководящее звено агентства ввело коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации.

Во время досудебного расследования удалось задокументировать вымогательство первым заместителем Нацагентства взятки в сумме 2,5 тысячи долларов от представителя компании из отрасли транспортных перевозок.

Для получения взятки руководитель привлек как посредника советника директора Нацагентства. С поличным злоумышленников поймали 15 января 2021 года.

Какое наказание грозит фигурантам дела

Им обоим 16 января сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Работало над делом Главное оперативное управление ГБР под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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