В Раде предлагают назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР после согласия нардепов
В Верховную Раду внесли законопроект об изменении назначения и увольнения руководителей Национального антикорупцийногог бюро и Государственного бюро расследований. В частности, это предлагают делать только после согласования народных депутатов.
Источник:Верховная Рада
В частности, документ предусматривает внесение изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины. В законопроекти указано, что такие нововведения помогут обеспечить независимость и эффективность функционирования НАБУ и ГБР.
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Согласно документу, целью инициативы является внесение изменений, которые будут определять полномочия Верховной Рады о предоставлении согласия на назначение и увольнение с должностей президентом глав НАБУ и ГБР.
Принятие закона будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и ГБР,
– говорится в пояснительной записке.
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