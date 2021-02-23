В Верховную Раду внесли законопроект об изменении назначения и увольнения руководителей Национального антикорупцийногог бюро и Государственного бюро расследований. В частности, это предлагают делать только после согласования народных депутатов.

В частности, документ предусматривает внесение изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины. В законопроекти указано, что такие нововведения помогут обеспечить независимость и эффективность функционирования НАБУ и ГБР.

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Согласно документу, целью инициативы является внесение изменений, которые будут определять полномочия Верховной Рады о предоставлении согласия на назначение и увольнение с должностей президентом глав НАБУ и ГБР.

Принятие закона будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения на должности и увольнения с должностей директора НАБУ и ГБР,

– говорится в пояснительной записке.

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Обратите внимание! Кабинет Министров в феврале 2021 года подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника. Согласно документу, полномочия директора Бюро будет выполнять первый заместитель. Подробнее об этом – читайте здесь.