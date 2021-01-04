Пытаемся выстроить диалог, – руководитель САП Грищук о взаимоотношениях с Венедиктовой
Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заверил, что пытается построить конструктивный диалог с НАБУ и Офисом генпрокурора. Что касается Олега Татарова – то с ним Грищук не общается.
Диалог нужен ради результата, – Грищук
Грищук пытается напрямую коммуницировать с руководительницей Офиса генпрокурора. Об этом временный глава САП сообщил в интервью "Бабелю".
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Пытаюсь выстроить конструктивный диалог, потому что нам нужен результат. Сейчас генпрокурор в отпуске, исполняющий обязанности генпрокурора – Говда, с ним общаюсь,
– уточнил Грищук.
С Татаровым Грищук не общался
Что касается заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, то с ним, отмечает Грищук, у него контактов нет. Да и президента Зеленского глава САП видел лишь издалека.
Президента видел вживую несколько раз на общих выступлениях. Осенью его указом меня включили в Совет антикоррупционной политики. Там Сытник, Новиков, Баканов, Аваков. С ними всеми у меня рабочая переписка. Кстати, Татаров тоже там, но переписки с ним у нас нет,
– сообщил Грищук.
Грищук рассказал о своих обязанностях на должности
По словам исполняющего обязанности руководителя САП, он не может назначать или менять прокуроров и подписывать определенные процессуальные документы. Это исключительно компетенция Ирины Венедиктовой.
В обязанности Грищука входит контроль работы антикоррупционной прокуратуры, коммуникация с НАБУ и Офисом генрокурора.
Добавились административные функции, например, расписывать почту, накладывать резолюции, отвечать руководителям учреждений,
– рассказал Грищук.
В САП не против расширить полномочия, в частности, относительно изменений групп прокуроров. Такой законопроект даже подали в парламент, однако пока реакции нет.
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Грищук постоянно чувствует давление
Что касается давления, то его Грищук чувствует постоянно, с тех пор как работает в САП. Он также сообщил, что против него возбудили уголовное дело за привлечение к ответственности заведомо невиновного лица. Это произошло после вручения подозрения Олегу Татарову.
Коротко о вакантной должности руководителя САП
- Назар Холодницкий 21 августа объявил об отставке с поста руководителя САП. Генпрокурор Ирина Венедиктова 31 августа подписала приказ о его увольнении с должности и из органов прокуратуры.
- Между Офисом генпрокурора и САП произошел обмен критикой. В Антикоррупционной прокуратуре отметили, что генпрокурор не может вмешиваться в работу ее специалистов.
- 31 декабря вступил в силу закон, что срок пребывания на должности руководителя САП – 5 лет.
- Это позволит начать процедуру избрания нового руководителя органа.
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