Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заверил, что пытается построить конструктивный диалог с НАБУ и Офисом генпрокурора. Что касается Олега Татарова – то с ним Грищук не общается.

Диалог нужен ради результата, – Грищук

Грищук пытается напрямую коммуницировать с руководительницей Офиса генпрокурора. Об этом временный глава САП сообщил в интервью "Бабелю".

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Пытаюсь выстроить конструктивный диалог, потому что нам нужен результат. Сейчас генпрокурор в отпуске, исполняющий обязанности генпрокурора – Говда, с ним общаюсь,

– уточнил Грищук.

С Татаровым Грищук не общался

Что касается заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, то с ним, отмечает Грищук, у него контактов нет. Да и президента Зеленского глава САП видел лишь издалека.

Президента видел вживую несколько раз на общих выступлениях. Осенью его указом меня включили в Совет антикоррупционной политики. Там Сытник, Новиков, Баканов, Аваков. С ними всеми у меня рабочая переписка. Кстати, Татаров тоже там, но переписки с ним у нас нет,

– сообщил Грищук.

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Грищук рассказал о своих обязанностях на должности

По словам исполняющего обязанности руководителя САП, он не может назначать или менять прокуроров и подписывать определенные процессуальные документы. Это исключительно компетенция Ирины Венедиктовой.

В обязанности Грищука входит контроль работы антикоррупционной прокуратуры, коммуникация с НАБУ и Офисом генрокурора.

Добавились административные функции, например, расписывать почту, накладывать резолюции, отвечать руководителям учреждений,

– рассказал Грищук.

В САП не против расширить полномочия, в частности, относительно изменений групп прокуроров. Такой законопроект даже подали в парламент, однако пока реакции нет.

Важно! Исполняющий обязанности руководителя САП Грищук, согласно приказу Венедиктовой, больше не является исполняющим обязанности заместителя генпрокурора. Поэтому его полномочия выполняет сама глава ОГП. Грищук обратился с разъяснениями относительно смены должности, однако ответа не получил.

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Грищук постоянно чувствует давление

Что касается давления, то его Грищук чувствует постоянно, с тех пор как работает в САП. Он также сообщил, что против него возбудили уголовное дело за привлечение к ответственности заведомо невиновного лица. Это произошло после вручения подозрения Олегу Татарову.

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