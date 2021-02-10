Руководила сетью ФСБ: на Херсонщине будут судить бывшую сотрудницу ОГА
Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене. Речь идет о подозрении организатору агентурной сети ФСБ России на Херсонщине.
Источник:СБУ
Фигурантка дела организовала сбор разведывательных данных на территории южных областей. Задание она получала от так называемых кураторов.
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"Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования в соответствии со статьей 290 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении СБУ.
В пресс-службе отметили, что сторона защиты уже ознакомилась с материалами, а обвинительный акт – направлен в суд.
Детали расследования
Контрразведчики СБУ в августе 2020 года прекратили разведывательную деятельность агентурной сети спецслужбы врага, которая действовала на Херсонщине.
Руководством соответствующей сети занималась бывшая сотрудница облгосадминистрации.
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