Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене. Речь идет о подозрении организатору агентурной сети ФСБ России на Херсонщине.

Фигурантка дела организовала сбор разведывательных данных на территории южных областей. Задание она получала от так называемых кураторов.

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"Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования в соответствии со статьей 290 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении СБУ.

В пресс-службе отметили, что сторона защиты уже ознакомилась с материалами, а обвинительный акт – направлен в суд.

Детали расследования

Контрразведчики СБУ в августе 2020 года прекратили разведывательную деятельность агентурной сети спецслужбы врага, которая действовала на Херсонщине.

Руководством соответствующей сети занималась бывшая сотрудница облгосадминистрации.

Обратите внимание! Расследование проводили под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.