Семь лет назад Украина открыла для себя имя зла. Крым стал поворотной точкой. В тот момент фрики и провидцы поменялись местами. Ошибкой станет ситуация, когда "рука Кремля" станет для нас самих универсальной индульгенцией.

Оказалось, что "российские танки" – не фигура речи, оккупация – не термин из учебника, а война бывает дана в ощущениях. Украина открыла для себя новую реальность и погрузилась в нее с головой.

Важно "Исконно русский Крым": самые популярные мифы России о оккупированом полуострове

Те, кто предыдущие 20 лет твердили об угрозе с востока, перестали быть маргиналами. Те, кто рассуждал о миролюбии новой эпохи – оказались банкротами.

Москва перелицевала для нас пространство невозможного, переключив Украину с Нового завета на Ветхий. И вся страна стала зубрить закон Талиона вместо Нагорной проповеди.

Война дала угрозе имя

Война убрала полутона. Приглушила палитру. Создала пароли и отзывы. А еще она подарила стране прямую и явную угрозу. Зло обрело имя и географию. Украина начала проводить ревизию совместно нажитого имущества, пытаясь отделить свое от чужого.

Но на этом пути оказались свои соблазны. Например, соблазн переписать на агрессора все, что не по душе. Объявить его причиной и природой всего отсталого и косного. Записать на его счет даже те родимые пятна реальности, к которым он имеет весьма смутное отношение.

"Рукой Кремля" объявляли коррупционеров. Взяточников. Популистов. А с того момента, как пандемия закрыла мир на замок – мы объясняем Москвой нежелание наших сограждан верить вакцинам.

Что выгодно Москве

Вполне вероятно, что Кремль и правда не стоит выводить за скобки в каждом из уравнений. В конце концов, Москве выгодно все, что делает Украину слабее. Все, что разрушает институты, сеет недоверие и замедляет движение вперед.

Но точно такой же ошибкой будет ситуация, когда "рука Кремля" станет для нас самих универсальной индульгенцией.



Карикатура на "руку Кремля" / Фото Caricatura

Когда мы станем оправдывать бытовую косность – происками. Элементарную безграмотность – заговором. Можно попробовать выписать самим себе право на непогрешимость, объявив все, что нам не по душе – чужим влиянием. Но только это будет иметь мало общего с реальностью.

Важно Россия не выстоит: чем закончится спор Путина и Байдена

Принцип "бритвы Хэнлона" призывает не искать злой умысел там, где все объяснимо глупостью. Но давайте начистоту: "заговор" служит для нас куда более удобным объяснением.

Хотя бы потому, что это не только объяснение, но еще и оправдание. Мол, не мы такие. Всему виной враг.

Проблема не только в политике Кремля

Существование врага и правда никто не отменяет. Равно как и гибридный формат войны, которая идет не столько за реальность, сколько за то, что мы о ней станем думать.

Но было бы ошибкой облачать самих себя в белые одежды и водружать на морально-этический пьедестал. А именно так сегодня выглядят попытки объяснить все, что нам не по душе – "рукой Москвы".

Потому что любое общество обречено на противоречия. Любая страна не застрахована от глупостей. Люди могут ошибаться и упорствовать в своих заблуждениях. Рецидивы средневековья можно встретить везде – и это не всегда коррелирует с уровнем бытового благополучия страны.

Даже если бы Россия внезапно утратила к нам интерес – это не избавило бы нас от всех проблем. Потому что их корень кроется не только в политике страны-агрессора.

Интересно Английский язык вместо русского: почему это важно для украинцев

7 лет назад Украина открыла для себя имя зла. И есть соблазн списать на него все заусеницы нашего быта. Все беды нашей реальности.

Но опасность такого подхода не только в его инфантилизме. Его опасность в том, что как только мы снимаем с себя ответственность – то избавляем себя от необходимости проводить работу над ошибками.



Война никуда не делась / Фото "Украинской правды"

Война продолжается. Противостояние в самом разгаре. Мы окунулись в эту реальность 7 лет назад – и понятия не имеем, когда сможем оттуда вынырнуть. Но было бы ошибкой использовать войну в роли универсального самооправдания.

В конце концов, все эти годы мы сражаемся за собственную свободу. А в ней находится место, в том числе, и для ошибок.