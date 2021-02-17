Депутаты не проголосовали за отстранение нардепа из группы "За майбутнє" Сергея Рудика от пленарных заседаний за сексистские высказывания. Соответствующее предложение накануне внес Комитет по вопросам регламента и депутатской этики.

В январе 2021 года Сергей Рудик вспомнил во время своего выступления нардепа Марьяну Безуглую, намекая, что 32-летняя женщина из сферы медицны не должна призвать реформировать СБУ.

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Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады потребовал наказать депутата за неуместные высказывания относительно коллеги. Они требовали отстранить его от участия в 5 пленарных заседаниях.

17 февраля этот вопрос был вынесен на голосование в зал. Однако предложение поддержали только 195 народных депутатов.

А для принятия решения обходимо голоса не менее 226 парламентариев.

Поэтому спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил, что решение не принято.

Что этому предшествовало

Сергей Рудик во время выступления в парламенте 28 января удивился, что нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала принять законопроект о реформе Службы безопасности. Он подчеркнул, что политик никогда не работала в соответствующей сфере.

Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов,

– отметил депутат.

2 февраля нардепка от "Голоса" Инна Совсун призвала Рудика или группу "За майбутнє" извиниться за эти слова.

В то же время сам парламентарий сразу ответил на обвинения в сексизме. Он отказался извиниться и процитировал свои же слова, которые раньше говорил об украинских женщинах. Подчеркивая, что его высказывания в отношении Безуглой касались не пола, а ее профессионализма.