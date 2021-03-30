Депутаты от "Голоса" 23 февраля инициировали сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Однако председатель Партии Кира Рудык и глава фракции Ярослав Железняк не подписали это представление.

Об этом рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова. И добавила, что этот и другие шаги руководства были странными для членов партии.

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"Я не понимаю, как "Голос" мог скатиться до такого – что председатель партии и фракции не хотят подписывать представление об отставке Венедиктовой", – подчеркнула депутат.

Она вспомнила, что узнала из новостей информацию о намерениях партии объединиться в коалицию со "Слугой народа". И подчеркнула, что это было исключительно решение руководства, о котором не знали другие партийцы.

Они (руководители партии и фракции – 24 канал) не спросили партийцев, представляющих партию во всех ячейках. Если вы говорите о коалиции, то проводите какие-то слушания, спрашивайте у других членов партии,

– заявила Александра Устинова.

Справка. Депутаты от фракции "Голос" 23 февраля начали сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Такое решение было принято на фоне приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы. 5 марта председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что оснований для отставки Венедиктовой нет.

Устинова не исключает создания нового политического объединения

Нардеп также прокомментировала ситуацию, которая сложилась внутри фракции "Голос". По ее словам, партийцы требуют от руководства:

объявить проведение демократического съезда;

обсудить устав и принять соответствующие изменения к нему;

провести перевыборы руководителя партии с участием представителей всех региональных ячеек.

"Если нам не дадут работать как нормальной команде "Голоса", нужно будет что-то решать. Возможно, даже создание какого-то отдельного объединения", – отметила она.

Александра Устинова рассказала о ситуации в "Голосе": смотрите видео

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