Рудик и Железняк не подписались за отставку Венедиктовой, – Устинова
Депутаты от "Голоса" 23 февраля инициировали сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Однако председатель Партии Кира Рудык и глава фракции Ярослав Железняк не подписали это представление.
Источник:24 канал
Об этом рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова. И добавила, что этот и другие шаги руководства были странными для членов партии.
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"Я не понимаю, как "Голос" мог скатиться до такого – что председатель партии и фракции не хотят подписывать представление об отставке Венедиктовой", – подчеркнула депутат.
Она вспомнила, что узнала из новостей информацию о намерениях партии объединиться в коалицию со "Слугой народа". И подчеркнула, что это было исключительно решение руководства, о котором не знали другие партийцы.
Они (руководители партии и фракции – 24 канал) не спросили партийцев, представляющих партию во всех ячейках. Если вы говорите о коалиции, то проводите какие-то слушания, спрашивайте у других членов партии,
– заявила Александра Устинова.
Устинова не исключает создания нового политического объединения
Нардеп также прокомментировала ситуацию, которая сложилась внутри фракции "Голос". По ее словам, партийцы требуют от руководства:
- объявить проведение демократического съезда;
- обсудить устав и принять соответствующие изменения к нему;
- провести перевыборы руководителя партии с участием представителей всех региональных ячеек.
"Если нам не дадут работать как нормальной команде "Голоса", нужно будет что-то решать. Возможно, даже создание какого-то отдельного объединения", – отметила она.
Александра Устинова рассказала о ситуации в "Голосе": смотрите видео
Что известно о скандале в "Голосе"
- После голосования за законопроект №5133 появились слухи о том, что политсовет партии "Голос" предупредил депутатов, которые голосовали за него, об исключении.
- По словам члена "Голоса" Ярослава Юрчишина, из фракции выжимают "неугодных".
- Председатель фракции Ярослав Железняк информацию о возможном исключении нардепов опроверг.
- В то же время 10 депутатов "Голоса" требуют провести новый съезд партии и переизбрать ее руководство.
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