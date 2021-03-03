Бывшего министра транспорта Николая Рудьковского подозревают в похищении и пытках нынешнего нардепа Олега Семинского. Есть информация, что по этому делу он уже получил подозрение.

Как сообщил журналист и экс-депутат Сергей Лещенко, по инсайдерской информации, Рудьковский в среду вернулся в Украину. Прямо в аэропорту ему вручили подозрение.

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Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Как отметил Лещенко, к делу может быть причастен Ринат Ахметов.

Из-за этого дела очень нервничает Ринат Ахметов, поскольку похищение Семинского совпало с его вхождением в крупнейший частный газодобытчик Украины "Нефтегаздобыча", где он владеет контрольным пакетом акций,

– написал Лещенко.

На своей странице в фейсбуке Николай Рудьковский подтвердил: действительно вернулся в Украину. Он опубликовал фото с матерью, к которой приехал на день рождения. Однако информации о подозрении не предоставил.

Что известно о Николае Рудьковском?

Он народный депутат Украины трех созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов".

В 2006–2007 годах министр транспорта и связи в правительстве Януковича.

В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества.

После прихода к власти Януковича все обвинения сняли.

Осужден в России. Его обвинили в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в июне 2014 года.

Его задержали в сентябре 2018, а в декабре 2019 приговорили к двум годам заключения.

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