Экс-министр Рудьковский вернулся из России и ему сразу вручили подозрение, – журналист
Бывшего министра транспорта Николая Рудьковского подозревают в похищении и пытках нынешнего нардепа Олега Семинского. Есть информация, что по этому делу он уже получил подозрение.
Источник:Телеграм Сергея Лещенко
Как сообщил журналист и экс-депутат Сергей Лещенко, по инсайдерской информации, Рудьковский в среду вернулся в Украину. Прямо в аэропорту ему вручили подозрение.
Подробно СБУ раскрыла похищение нардепа Семинского: при чем здесь экс-министр Рудьковский
Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Как отметил Лещенко, к делу может быть причастен Ринат Ахметов.
Из-за этого дела очень нервничает Ринат Ахметов, поскольку похищение Семинского совпало с его вхождением в крупнейший частный газодобытчик Украины "Нефтегаздобыча", где он владеет контрольным пакетом акций,
– написал Лещенко.
На своей странице в фейсбуке Николай Рудьковский подтвердил: действительно вернулся в Украину. Он опубликовал фото с матерью, к которой приехал на день рождения. Однако информации о подозрении не предоставил.
Что известно о Николае Рудьковском?
- Он народный депутат Украины трех созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов".
- В 2006–2007 годах министр транспорта и связи в правительстве Януковича.
- В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества.
- После прихода к власти Януковича все обвинения сняли.
- Осужден в России. Его обвинили в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в июне 2014 года.
- Его задержали в сентябре 2018, а в декабре 2019 приговорили к двум годам заключения.
Похищение Семинского: при чем тут Рудьковский
- Нынешнего депутата от "Слуги народа" и бывшего топ-менеджера "Укргаздобычи" Олега Семинского в 2012 году похитили.
- Семинского похитили и незаконно лишили свободы более чем на 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 миллионов долларов США.
- Спустя 9 лет СБУ заявила, что раскрыла это дело. Среди причастных, которым собирались сообщить о подозрении, в ведомстве назвали министра транспорта и связи. Всего в СБУ обнаружили 5 причастных к делу.
- Имени в ведомстве не назвали, однако Семинский публично заявил: причастен его экс-партнер и экс-нардеп Николай Рудьковский.
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