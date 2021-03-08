Экс-министр Рудьковский написал письмо президенту и уверяет, что никого не похищал
Бывший министр транспорта Николай Рудьковский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом. Экс-чиновник уверяет, что не причастен к похищению бывшего главы "Нефтегазодобычи" Олега Семинского.
Источник:"Гордон"
По словам Рудьковского, нардеп от "Слуги народа" Семинский "с заместителем генпрокурора и ключевым нардепом" сформировали мнение президента об угоне. Таким образом, считает экс-глава Минтранспорта, могут получить незаконное влияние на правоохранительную систему и суды.
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Рудьковский просит о встрече с Зеленским
Рудьковский хочет сам встретиться с главой государства, чтобы объяснить, что якобы с 2012 года его ни разу не вызывали давать показания по делу Семинского. Бывший чиновник уверяет, что все это время был в Украине, кроме "вынужденного пребывания в российском плену".
В аэропорту мне вручили подозрение и ходатайство о заключении под стражу, которое сейчас находится на рассмотрении в суде. Самое интересное, что меня и сейчас никто не пригласил ни к следователю, ни в прокуратуру для дачи объяснений,
– убеждает Рудьковский.
Рудковский говорит, что Семинский ему угрожал
В этом Рудьковский винит Семинского, с которым якобы встречался не раз и получал от него угрозы.
Он настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи,
– написал экс-министр.
Что известно о деле против Николая Рудьковского
- С декабря 2019 года Рудьковский находился в российской колонии за нападение на посольство России в 2014 году.
- В феврале 2021 года Рудковский и еще четверо фигурантов дела получили сообщение о подозрении в похищении экс-главы "Нефтегазодобычи" Олега Семинского.
- Якобы организатором преступления был именно Рудьковский.
- В 2012 году Семинского похитили и более 3 лет держали в плену, требуя 200 миллионов в американской валюте.
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