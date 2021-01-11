Партия "Голос" осталась без госфинансирования из-за НАПК, – Рудык
Глава партии "Голос" Кира Рудык пожаловалась, что ее политсила осталась без государственного финансирования и обвинила в этом НАПК. Она призвала ведомство оставаться независимым.
Рудык расценила это как политическое давление. Об этом говорится на сайте политсилы.
Актуально Локдаун в Украине: "Голос" требует от Кабмина отменить запрет на продажу некоторых товаров
Руководительница "Голоса" отметила, что партия планирует обжаловать это решение в суде. Рудык подчеркнула, что "Голос" является неолигархической парламентской партией и для того, чтобы оставаться независимой, политсиле необходимо государственное финансирование.
Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением,
– заявила Кира Рудык.
Она также призвала НАПК не превышать свои полномочия и не становиться инструментом политического давления.
В "Голосе" предположили, что НАПК могли иметь к партии 2 претензии:
- к оформлению сделок и актов выполненных работ у наших подрядчиков;
- к уплате арендной платы за офисы 3 территориальных организаций.
Добавим, что государственное финансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК распределило средства государственного финансирования между пятью политсилами. Речь идет о "Слуге народа", ОПЗЖ, "Батькивщине", "Европейской солидарности" и "Голосе".
Поделиться новостью