Председатель партии "Голос" Кира Рудик рассказала, почему Сергея Притулу исключили из политсовета партии "Голос". По ее словам, таким решением они "идут к успеху".

Что заявила Рудик

Политик объяснила, что исключение Притулы одобрили на съезде "Голоса" 29 января, однако "разгонять" эту тему начали только через 2 недели.

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Рудик отреагировала на слухи о том, что решение касаемо Притулы она одобрила единолично.

Откровенно говоря, я была удивлена. У нас сейчас более 500 партийцев, 350 депутатов – все в курсе, как все происходило,

– заявила глава "Голоса".

Она добавила, что решения партия одобряет в соответствии с уставом.

"Каждый из 21-го региона избирает представителя, все они приезжают в Киев и голосуют за те или иные решения. Для принятия надо три четверти голосов. Собственно, так и произошло", – подчеркнула Рудик.

Нардеп отметила, что партийцы много обсуждали, куда должна двигаться партия. "Попытки разогнать эту тему – это попытка политизации вещей, которые таковыми быть не могут. Это организационный вопрос, с которым мы идем дальше, к успеху".

Притула был в политсовете из-за местных выборов

Состав политсовета, по словам Рудик, "Голос" выбирает раз в 2 года под конкретные задачи.

Второй политсовет выбирали именно под местные выборы. И я пообещала, что после выборов мы его переизберем,

– пояснила нардепка.

Она добавила, что новый политсовет партии уже работает.

Обратите внимание! Несмотря на то, что Притула больше не среди руководства партии, он все еще входит в состав "Голоса".