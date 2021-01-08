Президент Владимир Зеленский 8 января почтил первую годовщину сбития украинского самолета МАУ. Украинский лидер назвал трагедию рубцом на сердце нации.

Жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета преступно унесли 2 ракетами. Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

Актуально Преступление, которое до сих пор без кары: первая годовщина сбития украинского самолета МАУ под Тегераном

Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно,

– подчеркнул президент.

Что еще сказал Зеленский

Мировое сообщество соглашается с нашими выводами специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов.

Виновные в авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

Это преступление не будет иметь срока давности.

Иран уже признал свою вину.

Украинская сторона направляется к "действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших".

Самое малое, что можно сделать для чествования погибших, это присвоить им звание Героев Украины.

Экипаж самолета до последнего действовал профессионально, отвечая за жизнь людей.

Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / инфографика 24 канала