Рубец на сердце нации, – Зеленский об авиакатастрофе МАУ в Иране
Президент Владимир Зеленский 8 января почтил первую годовщину сбития украинского самолета МАУ. Украинский лидер назвал трагедию рубцом на сердце нации.
Жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета преступно унесли 2 ракетами. Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.
Актуально Преступление, которое до сих пор без кары: первая годовщина сбития украинского самолета МАУ под Тегераном
Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно,
– подчеркнул президент.
Что еще сказал Зеленский
- Мировое сообщество соглашается с нашими выводами специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов.
- Виновные в авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.
- Это преступление не будет иметь срока давности.
- Иран уже признал свою вину.
- Украинская сторона направляется к "действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших".
- Самое малое, что можно сделать для чествования погибших, это присвоить им звание Героев Украины.
- Экипаж самолета до последнего действовал профессионально, отвечая за жизнь людей.
Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / инфографика 24 канала
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