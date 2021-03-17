Розвідка ідентифікувала військових з Росії, які вчиняли злочини проти України: фото
Українська розвідка встановила особи російських військових, які брали участь у бойових діях на території нашої країни. Бійці належали до реактивного дивізіону 18 окремої мотострілецької бригади.
Источник:ГУР Міноборони
Зазначена бригада дислокована у місті Ханкала. У 2017 році її переформатували в 71 мсп 42-ї дивізії Південного військового округу ЗС Росії.
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Що відомо про російських військових
Одним із зловмисників є 29-річний Артур Басиров з Нижнєкамську.
2012 року він розпочав службу за контрактом у розвідувальній роті 18 омсбр ЗС РФ. З січня 2014 року долучився до взводу управління реактивного дивізіону цієї ж бригади.
За військові злочини проти народу України його нагородили відомчою медаллю Росії "За возвращение Крыма".
Артур Басиров вчиняв злочини проти України / ГУР
Ще одним зловмисником виявився 31-річний Олександр Тімаєва з села Калтаси, що у Башкортостані.
2011 року він закінчив Єкатеринбурзьке вище артилерійське командне училище, а 2012 року – річний курс при Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі.
2014 року його призначили командиром 2 вогневого взводу 2 реактивної батареї реактивного дивізіону військової частини 27777.
За злочини його також нагородили відзнакою "За возвращение Крыма" та медаллю Суворова.
ГУР викрила російських військових, які вчиняли злочини проти України / Фото ГУР
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