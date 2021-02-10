У Новоселиці Житомирської області 22 травня 2020 року розстріляли 7 чоловіків, які відпочивали. Єдиний свідок моторошної розправи – Вадим Федюнін у суді розповів, як все було. За словами вцілілого, спочатку він думав, що це розіграш.

За словами Федюніна, обвинуваченого у масовому вбивстві – Анатолія Захаренка товариші знали протягом 15 років.

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Хто загинув 22 травня:

Боєць батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боєць батальйону Кульчицького Андрій Москалець ("Мальок);

Боєць Бригади швидкого реагування та ветеран батальйону Кульчицького Віталій Вульчин ("Розстрига");

Ветеран батальйону Кульчицького Володимир Купріянов ("Фін");

Ветеран батальйону Кульчицького Ескендер Османов ("Ескендер");

Ветеран батальйону Кульчицького та волонтер Роман Ханенко ("Гедзь");

Ветеран батальйону Кульчицького Олександр Білоус ("Білий").

Федюнін розповів, що відбулось у день вбивства

Увесь цей час до Захаренка час від часу навідувались на відпочинок.

Я думав спочатку, що це розіграш,

– зазначив свідок.

Свідок розповів, що з 4 іншими чоловіками вони їхали в другій машині, що відставала від першої. Раніше вони купили продукти та спиртне.

Спочатку заїхали на озеро Ханенка

Один з чоловіків першої групи – Роман Ханенко зателефонував і порадив не заїжджати до Захаренка, а натомість заїхати на інше озеро – яке належало саме Ханенкові

Але там немає ще інфраструктури. Ми там планували зробити якось реабілітаційний центр для військових,

– пояснив Федюнін.

Коли чоловіки проїжджали повз територію Захаренка, то побачили його поруч з правоохоронцями. Поліція начебто прибула через інформацію про те, що від Захаренка вимагали хабар за можливість вилову риби.

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Масштабних конфліктів з Захаренком не було, – свідок

Згодом компанії зателефонував сам обвинувачений і сказав, що до нього вже можна приїжджати.

Федюнін запевняє, що жодних конфліктів з власником у них не було. Як зазвичай, компанія порибалила, приготувала їжу та сіла вечеряти. Тут і почались певні суперечки.

Він багато говорить того, чого не знає і кричить так, що чути у сусіднє село. Тоді він був збуджений, розповідав про те, як здав поліцейського. Ми його підтримали, потиснули руки, типу "молодець". Один зі спорів був про те, що типу усі грузини мусульмани. Я казав, що може лише 20%,

– розповів Федюнін.

Проте, запевняє свідок, масштабної сварки не було і суперечка зійшла нанівець. Федюнін каже, що у чоловіків було 4 види зброї, а сам Захаренко мав мисливську рушницю та патронташ.

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Свідок каже, що обвинувачений курив канабіс

Зброю, начебто сховали, як тільки справа дійшла до алкоголю. За словами свідка, обвинувачений пив та курив марихуану.

Навпроти мене у кімнаті вже спали Вульчин, Білоус і Мамаченко. У сусідній – Ханенко і Купріянов. Туди ж мали підійти Москалець з Османовим, які ще залишились у бесідці разом із Захаренком,

– розповів Федюнін.

Через 15 – 20 хвилин свідок почув постріли та лайку Захаренка. Спроби розбудити товаришів були невдалими. Роман Ханенко відчинив двері і одразу отримав кулю.

"Я повертаю голову заходить підсудний і каже: "Тобі пі*да" і наводить на мене зброю. Я зрозумів, що це вона і є", — сказав свідок.

Федюніна врятував Віталій Вульчин

Федюніна врятував Віталій Вульчин, він спробував перехопити в Захаренка зброю. Той його застрелив впритул. Обвинувачений забрав зброю у вбитого і вибіг. Федюнін начебто вибіг за ним.

Чую два постріли у мій бік. Проходить 5 секунд і постріли знову. Ще 15 секунд і знову постріли, лайка. Коли я відбіг метрів 100 — все припинилося,

– зазначив свідок.

Федюнін побіг у селище – босий просити про допомогу. Він сподівався, що хоч когось із друзів вдасться врятувати. Дорогою він ще чув постріли – вже з іншої зброї.

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У селі було складно знайти допомогу

Федюнін каже, що у селі йому відмовлялись допомагати. Відчинив лише один чоловік і зателефонував рідним Захаренка. Ті сказали їхати в центр і чекати.

Цього свідок масового вбивства робити не став. Йому нарешті відчинили двері і викликали поліцію.Федюнін каже, що бачив, як начебто повз проїжджав Захаренко на власному авто.

Це були мої брати, – свідок вбивства

Наступного разу обвинуваченого єдиний вцілілий у стрілянині побачив на місці злочину, каже, що Захаренко говорив з поліцейськими і сміявся.

Це були не друзі мої, а брати. Я з усіма служив, ми познайомилися на війні. Вони всі кияни, ми намагалися триматися разом,

– сказав Федюнін.

Що каже обвинувачений

Анатолій Захаренко / Фото Hromadske

Сам Захаренко під час засідання зазначив, що Федюнін каже неправду про куріння марихуани та про те, що начебто на нього направляли зброю. Захист обвинуваченого стверджує, що свідок викривляє події, бо обвинувачений, згідно з результатами експертиз, був тверезим у ніч вбивства.

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