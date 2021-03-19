Розмитнення авто та спрощене трудове законодавство: Зеленський провів засідання Нацради реформ
Президент Володимир Зеленський 19 березня провів засідання Націнальної ради реформ. Зокрема, обговорили питання змін до трудового законодавства, нову модель розмитнення автівок, земельні відносини.
Источник:Офіс Президента
Глава держави зауважив, що реформи просто заради реформ проводити не слід. Їхня мета – поліпшення життя громадян та покращення бізнес-клімату.
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Щоб реформи не були символічні, паперові, а щоб те, що ми тут озвучимо, мало результат. Бажаю нам усім серйозного результату заради наших людей,
– наголосив Зеленський.
Саакашвілі каже, що реформи були нагальні протягом десятків років
Очільник Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі переконаний, що на порядку денному – ті реформи, які нагальні, проте не вирішувались десятками років.
Як сьогодні ми обговорюємо питання спрощення трудового законодавства. 30 років української незалежності ніхто не додумався не лише його спростити, а навпаки – все більше ускладнювали його для бізнесу і все більше бюрократизували Трудовий кодекс 1971 року,
– повідомив Саакашвілі.
Нацрада реформ обговорила питання розмитнення автівок
Під час засідання обговорили нову модель розмитнення автомобілів. Адже через українську митницю щороку проходить пів мільйона машин. Це дозволяє хабарникам отримати у кишені велетенську суму – 150 мільйонів доларів. Український бюджет втрачає 300 – 400 мільйонів в американській валюті.
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Що запропонували:
- Передбачити автоматизовану прозору формулу, яка розраховуватиме вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.
- Розмитнити транспорт можна через портал "Дія".
- Таким чином, протягом наступних 5 років вартість розмитнення легковиків може зменшитись на 30%.
Спрощення трудового законодавства
Обговорили і спрощення трудового законодавства для малого та середнього бізнесу. Нацрада запропонувала запровадити договірний режим відносин між роботодавцем і працівниками. Це полегшить ведення кадрових питань та зменшить "тіньову зайнятість".
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Інші теми засідання коротко:
- Зменшення комісійної винагороди за обслуговування платежів пластиковими картками. У Раді зареєстрували низку законопроєктів для зменшення комісії від суми транзакцій.
- Регулювання земельних відносин. Після передачі земель у власність територіальних громад вони зможуть самостійно ними розпоряджатися, а органи місцевого самоврядування отримають право здійснювати контроль за самовільним зайняттям земельних ділянок та нецільовим використанням земель.
- Після реформи продаж прав на земельні ділянки державної та комунальної власності відбуватиметься лише на електронних аукціонах у єдиній системі.
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