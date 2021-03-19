Против Екатерины Рожковой – первой заместительницы главы Национального банка – и других работников этого учреждения проводится расследование. Их подозревают в государственной измене.

Именно так якобы расценили факт найма иностранного детективного агентства Kroll для изучения выведения из "Приватбанка" более 5,5 миллиарда долларов его бывшими владельцами. Информируя об этом, издание Kyiv Post ссылается на документ из Офиса генпрокурора.

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Расследование против Рожковой продолжается, но подозрений нет

Согласно этому документу, как пишет СМИ, Екатерину Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка подозревают в:

Растрате государственных денег,

Передаче закрытой информации компаниям Kroll Inc., AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters.

Со ссылкой на источники Kyiv Post утверждает, что:

Расследование мог инициировать глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из Офиса Президента.

Делом занимаются Служба безопасности и Госбюро расследований, но никаких подозрений пока не объявляли.

Рожкова ничего не знает об этом расследование

Рожкова прокомментировала информацию для Kyiv Post: она сказала, что ничего об этом не знает. Но и добавила, что в подобных нападках на сотрудничество Национального банка с иностранными компаниями нет ничего нового.

"Это просто сюр", – сказала Рожкова. Ведь Kroll имел доступ не только к информации НБУ, но и минфина США. А указанные компании помогли Украине подготовиться к искам против Коломойского и Боголюбова в суде Лондона.

Скандал вокруг Рожковой: предыстория