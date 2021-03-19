Рожкову и нескольких сотрудников Нацбанка подозревают в госизмене, – Kyiv Post
Против Екатерины Рожковой – первой заместительницы главы Национального банка – и других работников этого учреждения проводится расследование. Их подозревают в государственной измене.
Источник:Kyiv Post
Именно так якобы расценили факт найма иностранного детективного агентства Kroll для изучения выведения из "Приватбанка" более 5,5 миллиарда долларов его бывшими владельцами. Информируя об этом, издание Kyiv Post ссылается на документ из Офиса генпрокурора.
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Расследование против Рожковой продолжается, но подозрений нет
Согласно этому документу, как пишет СМИ, Екатерину Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка подозревают в:
- Растрате государственных денег,
- Передаче закрытой информации компаниям Kroll Inc., AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters.
Со ссылкой на источники Kyiv Post утверждает, что:
- Расследование мог инициировать глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из Офиса Президента.
- Делом занимаются Служба безопасности и Госбюро расследований, но никаких подозрений пока не объявляли.
Рожкова ничего не знает об этом расследование
Рожкова прокомментировала информацию для Kyiv Post: она сказала, что ничего об этом не знает. Но и добавила, что в подобных нападках на сотрудничество Национального банка с иностранными компаниями нет ничего нового.
"Это просто сюр", – сказала Рожкова. Ведь Kroll имел доступ не только к информации НБУ, но и минфина США. А указанные компании помогли Украине подготовиться к искам против Коломойского и Боголюбова в суде Лондона.
Скандал вокруг Рожковой: предыстория
- 5 октября 2020 году первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой объявили выговор и сообщили о недоверии. Такое решение принял Совет регулятора. Рожкову обвинили в нарушении распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка и кодекса законов о труде.
- В декабре 2020 правление Нацбанка изменило организационную структуру учреждения. Согласно изменениям, заместитель главы НБУ Рожкова потеряла полномочия в сфере регулирования небанковских финучреждений.
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